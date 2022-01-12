كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1443 والشروط الواجب توافرها لاستحقاق دعم حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1443 لمتابعة دفعة حساب المواطن للشهر المقبل بعد التسجيل لحساب المواطن الجديد لعام 1443، حساب المواطن من ضمن الخدمات العديدة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية للمواطنين بهدف مد يد العون لهم ومساعدتهم علي تحمل الاعباء الحياتية .

الشروط الواجب توافرها للحصول على حساب المواطن 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدة شروط الشروط الواجب توافرها للحصول على حساب المواطن 1443لابد من توافرها في المتقدم لكي يحصل علي الدعم المقدم وتعد الشروط كالآتي:

لابد أن يكون المتقدم لتسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1443 سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة

يشترط أن لا يعمل المتقدم في اي جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون دخل المتقدم لحساب المواطن لا يتجاوز الحد الأدنى التي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

في حالة اذا كان المتقدم اعزب ، فيجب الا يقل عمره عن 18 عامآ ولا يزيد علي 23 عاما .

لابد من مطابقة الشروط التي اقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية للمتقدمين من أجل التسجيل في حساب المواطن والحصول علي الدعم المقدم.

كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1443

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية برنامج حساب المواطن لتقديم الدعم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ومن أجل أوضحت كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1443باتباع عدة خطوات وهي كالآتي: