نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج شهادة الميلاد من أبشر للمواطن والمقيم مجانا بالرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج شهادة الميلاد من أبشر، واحدة من أشهر الخدمات المقدمة، لكل مواطني المملكة العربية السعودية، تلك الخدمة الإلكترونية البسيطة، التي تمكّن رب الأسرة، من تسجيل المولود الجديد، ثم طلبها على عنوانه الوطني المسجل بمنصة أبشر الإلكترونية، حتى تصله إلى منزله في أقرب وقت ممكن، وبأقل تكلفة أيضًا، كما يمكنك استخراج شهادة ميلاد قديمة، وكذلك استخراج شهادة ميلاد للكبار، كما يمكنك استعلام عن شهادة ميلاد بالاسم، أو استخراج شهادة الميلاد الالكترونية، أو إصدار شهادة ميلاد، وبالإضافة إلى ذلك يمكنك الاستفادة من تلك الخدمة، من أجل استخراج شهادة ميلاد لغير السعوديين، مثل قيامك باستخراج شهادة ميلاد قديمة السعودية، وكلها خدمات إلكترونية، فقط يجب أن يكون لديك حسابًا مفعلا عبر أبشر.

شهادة الميلاد الالكترونية

من الأمور الهامة التي يجب عليك أن تهتم بها، هو استخراج شهادة الميلاد، سواء لمولود جديد أو حتى بدل فاقد، فتلك الشهادة من الأوراق المهمة للغاية، والتي يتم وضعها ضمن العديد من المتطلبات، سواء أثناء التقديم لطفلك في المدارس داخل السعودية، أو حتى التقدم للحصول على إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا، وهي ليست الخدمة الوحيدة المقدمة للموطان أو المقيم عبر منصة أبشر، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، فمن أشهر وأبرز الخدمات الإلكترونية التي يمكنك الحصول عليها من منصة أبشر؛ خدمة استعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، خدمة زواج السعودي من أجنبية، وخدمة إصدار سجل الأسرة للزوج، وغيرها العديد من الخدمات الإلكترونية، التابعة للعديد من الجهات مثل الجوازات، ومؤسسة الأحوال المدنية وغيرهم.

شروط استخراج شهادة ميلاد من أبشر

يجب أن يكون لدى المستفيد سواء موطان أو مقيم، حسابًا مفعلا عبر منصة أبشر الرسمية.

ومن الضروري أن يكون لدى المستفيد، عنوان وطني مسجل داخل المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى أن وزارة الصحة السعودية، يجب أن تقوم بالإبلاغ الإلكتروني لإتمام تلك الخدمة.

استخراج شهادة ميلاد للسعوديين

خطوات استخراج شهادة الميلاد الإلكترونية للسعوديين، هي نفسها خطوات استخراج شهادة ميلاد لغير السعوديين، ولهم نفس الشروط والمتطلبات أيضًا لإتمام الخدمة، وخطوات التقديم لاستخراج الشهادة إلكترونيًا، تتم كما يلي:

قم بزيارة منصة أبشر الرسمية. وعقب الدخول إلى الموقع قم باختيار “خدمة تسجل المواليد”. وبعد ذلك قم بملء البيانات المطلوبة أمامك على الشاشة. وبعدها قم بتسجيل المولود. واضغط بعدها على طلب “إصدار الوثائق والتوصيل”.

غرامة التأخير عن إصدار شهادة ميلاد السعودية

يجب أن تعلمخ بأن إصدار واستخراج شهادة الميلاد، داخل المملكة العربية السعودية، يجب أن يتم خلال 30 يومًا من تاريخ ولادة الطفل، وبعد ذلك التاريخ، يتم فرض غرامة على ولي الأمر، والتي تقدر بحوالي 50 ريال سعودي.