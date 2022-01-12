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قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب السعودي والمقيم بأسهل الشروط

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عمر شويل - جدة قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب السعودي والمقيم بأسهل الشروط - ثقفني

قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد أهم القروض الشخصية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة تسهيل هذا العرض بمبالغ مالية تخدم الاحتياجات المختلفة للعملاء ، من المواطنين السعوديين والمواطنين غير السعوديين ، وذلك بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تعمل شركة تسهيل علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية.

مزايا القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية

  • شركة تسهيل للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والتي توفر حلول تمويلية ميسرة لجميع المواطنين بالمملكة.
  • قرض شركة تسهيل للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من قرض شركة تسهيل للتمويل.
  • توفر شركة تسهيل للتمويل للعملاء من خلال هذا العرض تمويلي مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي.
  • قرض شركة تسهيل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
  • طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون تحويل الراتب.
  • التمويل الشخصي من شركة تسهيل يتميز بهامش ربح ثابت.
  • تعمل الشركة علي سرعة إنهاء التعاملات الخاصة بقرض شركة تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
  • توفر شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية للعملاء من خلال هذا المنتج ، خيارات للسداد عديدة ومرنة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 24 شهر.

الرابط الإلكتروني لقرض شركة تسهيل والمستندات المطلوبة للاستفادة من المنتج

  • أتاحت شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية التقديم على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، من خلال رابط إلكتروني رسمي ، حيث يقوم طالب التمويل بتسجيل الدخول علي رابط القرض الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة المعلومات المطلوبة.
  • يلزم تقديم صورة من الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو صورة من جواز السفر لطالب التمويل غير السعودي.
  • يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على قرض شركة تسهيل ، تقديم بطاقة العمل أو مختصر بالراتب الشهرى للعميل.
  • يجب تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ، وذلك من أجل سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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