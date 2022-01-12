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عمر شويل - جدة قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب السعودي والمقيم بأسهل الشروط - ثقفني
قرض تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد أهم القروض الشخصية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة تسهيل هذا العرض بمبالغ مالية تخدم الاحتياجات المختلفة للعملاء ، من المواطنين السعوديين والمواطنين غير السعوديين ، وذلك بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تعمل شركة تسهيل علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية.
مزايا القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية
- شركة تسهيل للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والتي توفر حلول تمويلية ميسرة لجميع المواطنين بالمملكة.
- قرض شركة تسهيل للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من قرض شركة تسهيل للتمويل.
- توفر شركة تسهيل للتمويل للعملاء من خلال هذا العرض تمويلي مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي.
- قرض شركة تسهيل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون تحويل الراتب.
- التمويل الشخصي من شركة تسهيل يتميز بهامش ربح ثابت.
- تعمل الشركة علي سرعة إنهاء التعاملات الخاصة بقرض شركة تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- توفر شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية للعملاء من خلال هذا المنتج ، خيارات للسداد عديدة ومرنة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 24 شهر.
الرابط الإلكتروني لقرض شركة تسهيل والمستندات المطلوبة للاستفادة من المنتج
- أتاحت شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية التقديم على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، من خلال رابط إلكتروني رسمي ، حيث يقوم طالب التمويل بتسجيل الدخول علي رابط القرض الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة المعلومات المطلوبة.
- يلزم تقديم صورة من الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو صورة من جواز السفر لطالب التمويل غير السعودي.
- يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على قرض شركة تسهيل ، تقديم بطاقة العمل أو مختصر بالراتب الشهرى للعميل.
- يجب تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ، وذلك من أجل سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.
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