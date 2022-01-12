نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 بالدرجات للعاملين بالقطاع الحكومي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 , جميع العاملين في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، يبحثون عن سلم رواتب الخدمة المدنية 1443، لمعرفة قيمة الراتب التي سيحصلون عليه، مهما كانت الدرجة الوظيفية، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكم سلم رواتب الخدمة المدنية، والتي تم وضعها من قبل وزارة الخدمة المدنية السعودية، وفقًا للأحكام التي تم وضعها لكل العاملين بالوظائف المدنية، وبناءً على سنوات الخبرة، المؤهل الوظيفي، والمؤهل العلمي.

سلم رواتب الخدمة المدنية 1443

وزارة الخدمة المدنية من أهم الوزارات في الحكومة السعودية، تهتم بكل القضايا التي تخص أعمال الحماية المدنية للعاملين واعتماد الرواتب الخاص بهم، وتنظيم اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل، والجدير بالذكر أنه تم دمج الوزارة في عام 2020 بناء على صدور مرسومًا ملكيًا من الملك سلمان بن عبد العزيز، مع وزارة العمل، لتصبح فيما بعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أصبحت تصدر كل القوانين الخاصة بالعمل والتي من ضمنها سلم رواتب الخدمة المدنية 1443.

تفاصيل رواتب الخدمة المدنية 2022

تم تقسيم الرواتب حسب درجة الموظف والتي تصل إلى 15 درجة، حسب المؤهل العلمي، الدرجة الوظيفية لكل موظف في القطاع الحكومي، علمًا بأن نظام سلم الرواتب مفصل ثلاثة أنظمة رئيسية.

الأول خاص بكل العاملين الذين لم يستطيعوا إكمال العمل، النظام الثاني خاص بالذين يمتلكون خبر أكثر من عامين في كل الأقسام، أما النظام الثالث والأخير خاص بالعاملين الذين يمتلكون خبرة تزيد عن 4 سنوات أو أكثر، وهذه هي تفاصيل سلم رواتب الخدمة المدنية الأساسية بالدرجات:-

الدرجة الأولى: 3000 ريال.

الثانية: 3430 ريال.

الثالثة: 3530 ريال.

الرابعة: 4530 ريال.

الخامسة: 5240 ريال.

السادسة: 6065 ريال.

السابعة: 7010 ريال.

الثامنة: 8010 ريال.

التاسعة: 9275 ريال.

العاشرة: 10275 ريال.

الحادية عشر: 11815 ريال.

الثانية عشر: 13435 ريال.

الثالثة عشر: 15180 ريال.

الرابعة عشر: 17015 ريال.

الخامسة عشر: 20855 ريال.

أما عن تفاصيل البدلات الخاصة بالعاملين في القطاع الحكومي السعودية، والتي تقدم أيضًا على حسب الدرجة:-

من الدرجة الأولى وحتى الدرجة العاشرة: 500 ريال.

تفاصيل علاوات الخدمة المدنية 1443

يتم تقديم العلاوات للعاملين على حسب الدرجة من الأولى وحتى الخامسة عشر، والتي تبدأ بــ 135 وتصل حتى 865 ريال، تقدم على حسب درجة الموظف ومستواه التعليمي وخبرته الوظيفية:-