بدون كفيل قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب علي أطول مدة سداد وبهامش ربح ثابت

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بدون كفيل قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، وبخيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يبحث العملاء عن عروض تمويلية بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وبهامش ربح تنافسي وثابت يتناسب مع الدخل الشهري له.
بدون كفيل قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب
بدون كفيل وبدون تحويل الراتب تمويل فورى سريع ونقدى ، أحد الحلول التمويلية الميسرة والمتميزة التي تقدمها شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة تسهيل هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطن السعودي والمواطن المقيم بجنسيات مختلفة بالمملكة ، كما وفرت شركة تسهيل للتمويل هذا العرض التمويلي بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها جميع العملاء.
مزايا التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد
- قامت شركة تسهيل للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يتميز التمويل الشخصي من شركة تسهيل بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.
- توفر شركة تسهيل للتمويل للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- موافقة سريعة وفورية من شركة تسهيل علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- عملت شركة تسهيل للتمويل علي توفير خيارات للسداد عديدة لجميع العملاء ، والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.
- المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنه الاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
الشروط العامة للاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب
- للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل ، يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- إذا كان عمر الشخص المتقدم بالطلب من 21 سنة وحتي 25 سنة ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من تمويل شركة تسهيل.
- أما إذا كان عمر الشخص المتقدم بالطلب من 25 سنة وحتي 60 سنة ، يشترط للاستفادة من هذا المنتج ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي.
- يشترط أن العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص السعوديين.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 12 شهر ، للاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
- المواطن المتقاعد بالمملكة يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل ، بشرط ألا يزيد عمره عن 70 سنة.
- إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي ، ويجب أن يكون مشترك في برنامج التقاعد المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع العسكري ، يشترط أن يكون عمره لا يقل عن 25 سنة ، ولا يزيد عن 50 سنة ، والراتب الشهري له لا يقل عن 10000 ريال سعودي.
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