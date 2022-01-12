سعر لتر البنزين في السعودية “بنزين 91 و95” أرامكو تُعلن عن أسعار الوقود الجديدة يناير 2022

سعر لتر البنزين في السعودية، بعد ان تم الاعلان من قبل شركة أرامكو عن اصدار اسعار البنزين الجديدة الشهر الميلادي يناير 2022 الجاري في مساء يوم الاثنين الموافق يوم 10 يناير 2022، ومنذ ذلك الحين وقد ازداد البحث بشكل كبير من قبل ملايين من المقيمين والمواطنين في مختلف أنحاء المملكة عن سعر لتر البنزين في السعودية، حيث ان الاسعار في الوقت الحالي غير مستقرة بين الهبوط والزيادة، وهذا بسبب عدم استقرار الدولار عالميًا، ويرجع هذا إلى التحديث الشهري الذي تقوم به شركة أرامكو الخاصة بالمحروقات في المملكة العربي السعودية، وذلك لمزامنة الارتفاع أو الانخفاض في سعر النفط العالمي، وبعض المراجعات الشهرية الهامة التي تتم، والجدير بالذكر ان الاسعار قد ارتفعت بإجمالي 0.1 وحتى 0.5 ريال سعودي في اللتر الواحد للبنزين والمحروقات، و للتعرف على تفاصيل اكثر تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

سعر لتر البنزين في السعودية

مؤخراً تم الاعلان بشكل رسمي عن سعر لتر البنزين في السعودية البنزين 91 و بنزين 92، حيث ان العمل بتلك الاسعار قد بدأ منذ يوم الثلاثاء الموافق يوم 11 يناير 2022، وذلك في جميع محطات البنزين المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد أن تم التعاون من قبل شركة ارامكو والحكومة السعودية بتشديد الرقابة على محطات البنزين لمراقبة قائمة الاسعار الرسمية الخاصة بالبنزين ومختلف أنواع المحروقات.

قائمة سعر لتر البنزين في السعودية

سجل سعر لتر بنزين ٩١ في شهر يناير الحالي حوالي ٢.١٨ ريال سعودي.

كما وصل سعر لتر بنزين ٩٥ إلى ٢.٣٣ ريال سعودي.

أما سعر الكيروسين فقد سجل٠.٧٠ ريال سعودي.

بينما وصل سعر لتر الديزل إلى ٠.٦٣ ريال سعودي.

بعد ان تم الاعلان عن اسعار الوقود ومشتقاتة في المملكة العربية السعودية لوحظ انة لم تشهد الاسعار تغيرات بشكل كبير عن الشهر الماضي، لكن شهد الاسعار ارتفاع بسيط، حيث كانت اسعار الشهر الماضي كالتالي: