هنا التقديم على المساعدة المقطوعة 1443 إلكترونيا في 5 خطوات والشروط الجديدة

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عمر شويل - جدة التقديم على المساعدة المقطوعة للعام الجاري 1443، واحدة من أهم الخدمات التي يبحث عنها الملايين داخل أركان المملكة العربية السعودية، والتي تأتي ضمن حزمة المساعدات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأبناء الوطن محدودي الدخل أو الفقراء والبسطاء، والتي تساهم في تقليل صعوبات ومعونات الحياة، ربما تحتاج توافر بعض الشروط لأجل الحصول على هذه المساعدات نقوم عبر موقعكم ثقفني بشرحها بالتفصيل البسيط خطوة بخطوة، كما نستعرض إليكم آلية التقديم في المساعدات، كما نكشف إليكم رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة.

التقديم على المساعدة المقطوعة 1443

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في المساعدات المقطوعة، من أجل التقديم فيها إلكترونيا لأجل توفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين في الاستفادة من الخدمات والمساعدات المالية، حيث تعد الآلية اللازمة للتسجيل في المساعدات المقطوعة تأتي كالتالي:

الدخول موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور. عند عدم توافر حساب لك عليك بالقيام بتسجيل حساب. أهم البيانات والمعلومات المطلوبة لعمل حساب (الاسم، رقم الهوية، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، كلمة المرور). النقر على المساعدات المقطوعة. تسجيل البيانات المطلوبة. مراجعة الشروط والضوابط.

شروط المساعدات المقطوعة

تعد أهم الشروط التي قدمتها وزارة العمل لأجل حصول المواطنين على المساعدات المقطوعة هي التالي:

لا يمكن الحصول على المساعدات إذا كان عمر الزوج أو الزوجة أو المتقدم أقل من 35 عام.

إذا كان عمر الزوج أو الزوجة أو المتقدم أقل من 35 عام. عدم توافر أي ممتلكات أو سجلات تجارية لدي المتقدم.

حصول الأعزب على 3 آلاف ريال سعودي.

يحصل المتزوج لتلك المساعدات على 8680 ريال سعودي.

يعد أهم الفئات المستفيدة من تلك المساعدات والتي تمنح لها هذه المساعدات دون تعقيد في الإجراءات هم الأرامل والمطلقات وكبار السن.

رقم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يمكنكم التواصل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الاتصال بالرقم الموحد التالي 19911، كما يمكنكم التواصل عبر الموقع الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وصلنا لنهاية خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة 1443 إلكترونيا في 5 خطوات والشروط ورابط التسجيل.