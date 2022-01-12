رابط التسجيل في منصة العمل التطوعي للمواطنين والمقيمين

رابط التسجيل في منصة العمل التطوعي، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الإلكترونية الجديدة التي تم توفيرها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث وفرت الوزارة هذه المنصة من أجل توفير طريقة إلكترونية مقننه من خلالها يكون هناك فرصة للمواطنين السعوديين والمقيمين أن يقوموا بالتقديم للعمل التطوعي، حيث يتوفر التقديم في العمل التطوعي بعدة مجالات مختلفة يتم تحديدها من جانب عدد من الهيئات والمؤسسات داخل المملكة، وتهدف الوزارة من توفير منصة العمل التطوعي الي توفير بيئة آمنة للعمل التطوعي بين المواطن وبين الجهة الطالبة للعمل التطوعي، لذا سنوفر لكم رابط التسجيل في منصة العمل التطوعي.

منصة العمل التطوعي

منصة العمل التطوعي تعمل علي توفير الكثير من المجالات التطوعية داخل السعودية، بما يتيح عدد أكبر من الامتيازات من الخيارات لدى جميع المتقدمين للتطوع، وتتمثل مجالات العمل التطوعي في ما يلي:

مجالات العمل النفسي التطوعي.

العمل بالمجال الترفيهي والثقافي.

العمل التطوعي الخاص بالعمل الديني والتربوي.

العمل التطوعي المتعلق بالمجالات الفنية والرياضية.

مجالات العمل التطوعي التقني.

العمل التطوعي الصحي والاجتماعي والخدمي.

العمل التطوعي بمجالات العمل الإدارية والتنظمية المختلفة المهام.

مجالات عمل التطوع الإعلامي والبيئي والتسويقي.

العمل التطوعي الخاص بالأمن والسلامة.

خدمات تطوعية خاصة بخدمة ضيوف الرحمن.

خدمات تطوعية تخص السياحة والإغاثة.

وغيرها من خدمات العمل التطوعي التي يتم توفيرها من جانب منصة العمل التطوعي والتي يمكن التقديم بها بشكل إلكتروني سريع في أي وقت يرغب به المواطن.

رابط التسجيل في منصة العمل التطوعي

يستطيع أي مواطن أو مقيم التسجيل في منصة العمل التطوعي من خلال بعض الخطوات التي تم تحديدها من المنصة علي النحو التالي: