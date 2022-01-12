خطوات الاستعلام عن موظف وافد الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر موقع وزاره الموارد البشرية

خطوات الاستعلام عن موظف وافد من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها والتي ثار التساؤل عنها حديثا من قبل المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمة الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات جديده أيضا في خلال هذه الأيام والتي ثار عليها التساؤل. والتي من اهم هذه الخدمات تفعيل سجل الأسرة الرقمي وكيفيه تفعيله عبر تطبيق ابشر بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها. كما تم الإعلان أيضا عن طلب تملك عقار لغير السعوديين عبر منصة ابشر ومعرفه اهم الشروط وكيفيه الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل. كما سوف نقوم أيضا بشرح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة المعلن عنها.

خطوات الاستعلام عن موظف وافد

أعلنت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عن عده خدمات عبر موقعها والتي من أهمها هذه الخدمة. والتي تمكنك من الحصول علي معلومات عن موظف سعودي أو موظف وافد عن طريق الموقع الإلكتروني والرسمي للوزارة دون الحاجة إلي الذهاب إليها أو لاحد مقراتها. بالإضافة إلي ذلك أيضا خدمات مكتب العمل والبيانات الرئيسية للمنشاءه ونطاقها. وذلك أيضا طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع خدماتها الكترونيا عبر المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة. وذلك أيضا بسبب التطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة في الآونة الأخيرة.

كيفيه الاستعلام عن الموظفين

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه و خطوات الاستعلام عن موظف وافد الكترونيا والتي يجب عليكم اتباعها لنجاح الخدمة معك. كما سوف نقوم بشرحها لكم عبر الخطوات الأتية كما تم الإعلان عنها: