سلم رواتب الأفراد والجنود العسكرين 1443 لمعرفة كم البدلات والعلاوات للعسكرين فى جميع قطاعات وزارة الدفاع السعودية

سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443 تصدر خبر سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية الترند في المملكة وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن تعديلات في رواتب الأفراد العسكريين من الجنود والضباط بكافة الأسلحة بوزارة الدفاع حتى يتماشى ذلك مع غلاء المعيشة وظروف الاقتصادية بالبلاد وتقديراً من الدولة لما يقدمه جميع رجال القوات المسلحة من تضحيات في نظير إعلاء شأن الوطن والدفاع عن أمن وسلامة المملكة، وأعلنت وزارة الدفاع مؤخراً بموافقة من خادم الحرمين الشريفين عن زيادة رواتب الأفراد في الراتب الأساسي والبدلات والمكافآت السنوية، ونستعرض لكم من خلال الفقرات التالية تعديلات سلم رواتب العسكريين 1443هـ.

سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443

تعتبر وزارة الدفاع من الوزارات الهامة والسيادية بالمملكة والتي تهتم بأمن المملكة ويقدم أبطال القوات المسلحة السعودية بكافة القطاعات المختلفة العديد من التضحيات، وتهتم المملكة بمراعاة الظروف المعيشية للجنود والضباط واسرهم وتتم سنوياُ تعديلات في سلم رواتب الأفراد والتي تشمل أساسي المرتب والعلاوات والبدلات والمكافآت السنوية، لمختلف الدرجات العسكرية من جندي حتى الفريق.

سلم رواتب الجنود والضباط العسكريين

الراتب الأساسي الجندي : 3,220 ريال.

الراتب الأساسي الجندي الأول : 3,395 ريال.

الراتب الأساسي ملازم: 6,600 ريال سعودي.

الراتب الأساسي ملازم أول: 7,609 ريال سعودي.

الراتب الأساسي نقيب: 9,215 ريال سعودي.

الراتب الأساسي رائد: 11,705 ريال سعودي.

الراتب الأساسي مقدم: 12,735 ريال سعودي.

الراتب الأساسي عقيد: 14,365 ريال سعودي.

الراتب الأساسي عميد: 16,350 ريال سعودي.

الراتب الأساسي لواء: 18,600 ريال سعودي.

سلم رواتب الأفراد العسكريين (البدلات )

بدل التأهب : 50 ريال.

بدل الدفاع المدني بنسبة 25% من الراتب الأساسي.

بدل مواصلات 500 ريال سعودي

بدل مخاطر 600 ريال سعودي

بدل الإقامة 500 ريال سعودي

سلم رواتب الأفراد العسكريين (العلاوات السنوية)