سلفة نقداً 5000 ريال اونلاين وإيداع فوري

يحتاج العملاء دائماً بالمملكة العربية السعودية إلى مبالغ مالى فوري وأيضاً طارئ ويمكن الحصول عليه اونلاين فتوفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية مبالغ فورية يمكن الحصول عليها اونلاين وكذلك يتم الإيداع لتلك المبالغ إلكترونياً ويتم الحصول على تلك المبالغ نقداً حيث يستطيع المتقدم الحصول على مبالغ تبدأ من 1000 ريال سعودي وربما تصل إلى 5000 ريال سعودي.

سلفة نقداً 5000 ريال اونلاين لدى منصة سلفة

توفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية مبالغ مالية طارئة تبدأ من 1000 ريال سعودي وربما تصل إلى 5000 ريال سعودي كحد أقصى وبأقل قسط شهري وتتميز هذه المبالغ بالآتي

يتميز تمويل سلفة بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل سلفة بأنه بهامش ربح تنافسي.

يتميز أيضاً تمويل منصة سلفة بأنه يمكن الحصول عليه اونلاين من خلال تطبيق سلفة.

قرض منصة سلفة أيضاً يتميز بالإيداع الفوري لمبلغ التمويل.

شروط التمويل لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

حددت منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل الراغب في طلب سلفة طارئة وسوف نوضح تفاصيل تلك الشروط

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يستطيع العميل المقيم بالسعودية طلب سلفة.

لابد أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام كحد أدنى.

كذلك يشترط أن يكون سن طالب السلفة لا يتعدى 60 عام عند إنتهاء الفترة.

لابد أن يكون السعودي أيضاً يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي كحد أدنى.

كما لابد أيضاً أن يكون المواطن العامل بالقطاع الحكومي قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

والعاملين بالقطاع الخاص أيضاً لابد أن يكون قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى.

طلب سلفة طارئة لدى منصة سلفة بالسعودية

وفرت منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية عدة طرق لطلب تمويل سلفة الطارئ وذلك من خلال تحميل تطبيق منصة سلفة وأيضاً من خلال الإنترنت وإتباع الخطوات التالية