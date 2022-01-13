نظام الضمان الإجتماعي الجديد ( المطور ) بالسعودية 1443 ، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتقديم نظام الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية لكي يستهدف الفئات الأكثر حاجة والفقيرة من المواطنين بالمملكة، و يهدف هذا النظام إلى إعانة هذه الفئات من الأسر والافراد على متطلبات المعيشة الأساسية التي يجب توافرها وتوفير حياة كريمة لهم وتلبية احتياجاتهم اليومية وتحقيق الإستقلال المادي لهم للتحول من الاحتياج إلى الانتاج عبر التدريب والتأهيل للحصول على فرصة عمل، ويتم ذلك من خلال الدعم المادي لهم و صرف مبلغ شهري لجميع الفئات المستهدفة و المستفيدة من الضمان الإجتماعي والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، على أن يتم جمع هذه المبالغ من أموال الزكاة التي تساهم بها الشركات والمؤسسات المختلفة.

أهم أهداف نظام الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍

في حالة الأزمات و الكوارث يقوم النظام بوضع الآليات المناسبة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

تحقيق الاستقلال المادي للأفراد المستفيدين من النظام و تحويلهم إلى أشخاص منتجة من خلال حصولهم على فرصة عمل بعد عمل التدريب والتأهيل اللازم لهم.

توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الأساسية للأسر المستحقة للدعم.

معالجة حالات الاحتياج المالي للأسر وذلك بأخذ الوسائل والتدابير اللازمة.

شروط الإستحقاق لنظام الضمان الإجتماعي الجديد ( المطور ) بالسعودية 1443ه‍

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط المطلقة والأرملة الغير سعودية ولها أبناء سعوديين، الأيتام وذوي الإعاقة، أبناء الأرملة والمطلقة المتزوجة بغير سعودي، الزوجة الغير سعودية والمتزوجة من سعودي.

أن لايزيد الدخل للأسرة أو المستقل عن الحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش وهو 550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة، و1100 ريال سعودي لعائل الأسرة.

عدم تواجد المستفيدين من النظام في أي دار من دور الايواء الحكومية.

ليس لديه أصول ذات قيمة عالية.

خطوات التسجيل كمستخدم جديد بنظام الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍