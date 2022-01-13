نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وحقيقة إرسال رسائل توضح أهلية المسجلين الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 ، فقد أطلقت دائرة الموارد البشرية نظامها الجديد الضمان الاجتماعي المطور1443، وذلك بهدف دعم الأسر المتعففة، ورفع مستويات المعيشة لهم من خلال تقديم مساعدة مادية شهرية لجميع المؤهلين، ويجب أن يكون الفرد مستوفي اشتراطاته عند طلب الدعم من المعاش التقاعدي الشهري الذي تدفعه الوزارة، وتتساءل كذلك بعض الأشخاص عن تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطوّر 1443 وكيفية التقديم، ومن خلال موقع ثقفني ننشر كافة التفاصيل المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية المطورة وشروط التسجيل للمرشحين الراغبين في الانضمام للضمان الاجتماعي المطوَّر الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية بالسعودية.

حيث تم الإعلان عن نظام جديد يخدم كافة الفئات المختلفة بالمملكة، وتمثل النظام الذي أتاحته إدارة الموارد البشرية هو الضمان الاجتماعي المطور، وتم التسجيل في النظام العديد من الأشخاص، والآن تكثفت عمليات البحث عن الموعد المحدد التي تعلنه الموارد لنزول الضمان، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات الجديدة التي اطلقها البرنامج، حيث يرغب الكثيرين في معرفة شروط الضمان الجديد، والأهداف، وقيمة الأجور المحددة والتي اعلنها البرنامج عبر الصفحة الرسمية له.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

“محدث” وضح الضمان الاجتماعي المطور متمثل بوزارة الموارد أنه تم التحقق من أهلية الدفعة الأولي التي تم تسجيلها في الضمان الجديد، ويتم حصر الأعداد وإرسال رسائل نصية تفيدهم من التحقق من التحقق من الأهلية بنجاح، إي انه تم قبول الشخص المتقدم للتسجيل، ويجب عليه الدخول عبر حسابه وسوف يلاحظ انه تم تغير حالة الطلب من اسفل رقم الأبيان ليتم ملاحظة وجود رسالة “ تم التحقق بنجاح“، وأن معاشات الضمان الاجتماعي تودع وتُصرف بعد شهر من صدور قرار الطلب، مشيرة إلى أنها تعمل على توحيد موعد إصدار الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي للمستفيدين الجدد والقدامى ، وتعمل الوزارة على إعلان النتائج تدريجياً عن طريق إرسال رسائل نصية إلى باقي المتقدمين.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور هو يناير1443 وشروط الأهلية حيث بدأت محركات البحث في الزيادة بشكل كبير في الأيام الأخيرة لمعرفة تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر، والعديد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي يريدون معرفة موعد صرف الرواتب وخطوات تأكيد الأهلية، بالتزامن مع الإطلاق الأخير لوزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المطور حديثًا وتوافر التسجيل الإلكتروني بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الأهلية من عدمه، وعن موعد الصرف لهذا الشهر فمن المقرر أن تنزل الرواتب في حسابات المواطنين من الأول من جمادي الأخر 1443.

الضمان الاجتماعي المطور

من الجدير بالذكر أنه يتم تحديد نزول الضمان الاجتماعي المطور في بداية كل شهر ميلادي، وقد تم تحديد العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور، وذكرت الوزارة شروط معينة يجب أن تنطبق هذه الشروط على الفئات التي تم تحديدها لصرف الضمان الاجتماعي، ووضحت من هم الحالات المستثناة من صرف المعاش، بالإضافة إلي وضعها منصة إلكترونية يتم من خلالها الدخول للتسجيل، والاستعلام عن موعد صرف الضمان.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوُر

وضعت دائرة الموارد البشرية رابطًا للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث تم فتح باب التسجيل اعتبارًا من 20 الموافق من شهر نوفمبر الماضي ، ومن خلال دعم المنصة والحماية الاجتماعية يمكنك التسجيل في الأمن المطور باتباع الخطوات الموضحة بالتفصيل:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اضغط على تسجيل جديد، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم التعريف ورقم الهاتف المحمول والبيانات الأخرى.

ثم اضغط علي أيقونة تم التسجيل

بعد ذلك انتقل إلى الصفحة المخصصة للضمان الاجتماعي المطور، ثم اضغط على “ملف موحد”

اكتب كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم “تأكيد الطلب”.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وضحت دائرة الموارد البشرية شروطًا معينة يجب أن تنطبق على المستحقين للضمان الاجتماعي، على النحو التالي:

يشترط نظام الضمان الاجتماعي الجديد أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كما أوضح نظام الضمان الاجتماعي الجديد متطلبات الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية. كما يجب ألا يتجاوز المستفيد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي حدده الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستفيد منتسبًا إلى نظام التأمين الاجتماعي. بالنسبة للأرامل والمطلقات، يجب أن يكونوا مسئولين عن خدمة أبنائهم داخل السعودية وليس خارجها. كما تم تحديد فئات معينة مستثناة من هذه الشروط، وهي النساء المتزوجات من سعودي، والأرامل والمطلقات.

موقف المطلقة من دعم الضمان الاجتماعي

تمت الإجابة على أحد الأسئلة من قبل الموارد البشرية بخصوص أهلية المطلقة للحصول على الضمان الاجتماعي إذا كان لديها طفل أم لا، وإذا كانت المطلقة لديها طفل أو أكثر فهذا يعني أنها أسرة مستقلة، حتى لو ليس لديها منزل يحق لها الحصول على مساعدة اجتماعية، ولكن إذا لم يكن لديها أطفال في هذه الحالة سيتم التحقيق في السؤال والتحقق منه إذا كان يحق لها الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي مع الأسرة التي تعيش معها، وذلك وفقًا لـ المعايير المحددة للحصول على المساعدة الاجتماعية.

القيمة المحددة لأجور الضمان الاجتماعي

عمل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلي شمول الكثير من المواطنين، وتضمن أهداف متعددة لخدمة الكثيرين من الأشخاص، فأن نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور حدد القيم المالية على النحو التالي:

حدد نظام الضمان الاجتماعي الجديد أن يكون دخل الفرد 2000 ريال سعودي.

وبالمثل يبلغ دخل الأسرة لشخصين 2،750 ريال سعودي.

كما حدد نظام الضمان الاجتماعي حديثًا دخل الأسرة المكونة من 3 أفراد ، والذين يبلغ دخلهم 3140 ريالًا.

بالإضافة إلى أسرة مكونة من 4 أفراد ، حدد نظام الضمان الاجتماعي الجديد أن الدخل سيكون 3170 ريالا.

أما الأسرة المكونة من 5 أفراد فيجب أن يكون دخلها 4280 ريالا.

أما الأسرة المكونة من 6 أفراد يجب أن يكون الدخل الشهري 4،280 ريال.

هذه هي فئات الدخل الشهري المحددة لنظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره بحيث يحق للعائلات الحصول على مدفوعات التأمين.

طريقة احتساب المعاش في النظام الجديد

أن طريقة احتساب معاش الضمان المطور كما وضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتلخص في عدة محاور هامة كما هي مبينة علي النحو التالي:

قيام الفرد المستفيد من معرفة حاصل الدخل لكافة أفراد أسرته.

اقتطع 50٪ من إجمالي دخل الأسرة.

اجمع بين القيمة المتولدة والدخل غير العمالي (أي نوع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأشخاص المؤهلين ، باستثناء برامج الدعم ودعم الإعاقة).

يتم تعريف حق الأسرة في الأمان على النحو التالي:

إذا كان الحد المحسوب أقل من الحد الأدنى المحسوب لاستحقاق المعاش ، يتم دفع الضمان الاجتماعي للأسرة.

إذا تجاوز حد الأسرة المحسوب الحد الأدنى للدخل المحسوب ، فلا يحق للعائلة الحصول على معاشات تقاعدية.

الضمان الاجتماعي استعلام القبول

توفر منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية الحصول على معلومات حول نتائج الأهلية والأهلية لمقدم الطلب الذي أكمل ملفه الموحد، وسيتم إخطار المقبولة بعد 20 يومًا من تاريخ التقديم الناجح لمطالبة الضمان.، ثم اضغط على حالة الطلب وسيتم عرض جميع المعلومات ، وتتغير الحالة إلى “تحت التحكم”.