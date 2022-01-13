قرض شخصي بدون رد المبلغ في المملكة بدعم من الملك سلمان 1443

قرض شخصي بدون رد المبلغ في السعودية بوابة الديوان الملكي للحصول على قرض بدون رد مساعدات الديوان الملكي لدعم المحتاجين والفقراء والمديونين والمرضى بالمملكة وخارجها وتوفير الإعانات والمساعدات المالية لهم من قبل الديوان الحاكم بالمملكة في صورة قرض بلا رد، حيث يستطيع أى مواطن محتاج الحصول على قرض شخصي بدون رد المبلغ في السعودية من خلال الديون الحاكم وذلك بناء على أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان وحكام المملكة، وذلك كدعم من الحكومة لا يرد للأشخاص المحتاجين والفقراء، كما يتم تقديم إعانات للمرضى والغير قادرين على العمل وعمل منحات تعليمية، ويساعد الديوان الملكي بإسقاط أقساط القروض من جميع البنوك في المملكة عن الأشخاص الغير قادرين على السداد، وسوف نوضح اليوم كيفية الحصول على قرض شخصي بدون رد من الديوان الملكي.

بوابة الديوان الملكي للحصول على قرض شخصي بدون رد المبلغ في السعودية

وقد خصص الديوان الملكي بوابة رئيسية تابعة له من أجل تسهيل التواصل على المواطنين مع الديوان والقيام بتسجيل طلبات القرض بلا رد والمساعدات والإعلانات، وإرسال اى شكاوى أو استفسارات من جانب المواطنين وفيما يلي نوضح كيفية التقديم على قرض شخصي بدون رد في السعودية من قبل الديوان الملكي الذي يسعى من تقديم هذا الدعم النهوض بمستوى المواطنين السعوديين الغير قادرين والفقراء والمرضى وتقديم الإعانة والمساعدة للمستحقين.

أولاً يتم تسجيل الدخول إليكترونيا على رابط بوابة الديوان الملكي

ثانياً إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة لمقدم الطلب

مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول.

ثالثاً كتابة خطاب للديوان الملكي بكافة الظروف الاجتماعية والمادية مع إرفاق ما يثبت صحة هذا من مستندات ووثائق رسمية .

الفئات المستحقة لطلب القرض الشخصي بلا رد من الديوان الملكي

ويعد القرض الشخصي والحصول على مبلغ بلا رد متاح لجميع فئات المواطنين بالمملكة رجال ونساء ولا يوجد به شروط معقدة في حال تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية والمادية لمقدم الطلب، ولكن هناك تعد هى الأكثر استحقاقا للحصول على الدعم المادي المقدم من الديوان الملكي والحصول على القرض بلا رد وهذه الفئات هي الأشخاص الذين عليهم ديون سواء غارمين أو خارج السجون أو عليهم أقساط قروض ولا يستطيعون السداد، والأشخاص المرضى الذين ليس لديهم القدرة على تحمل نفقات العلاج والأشخاص الذين لا يمتلكون نفقات حياتهم الأساسية ولا يشترط الجنسية السعودية في مقدم طلب الحصول على قرض شخصي بدون رد من الديوان الملكي.