نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات التقديم على وظائف شركة أرامكو لريادة الأعمال لحملة الماجستير والبكالريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم على وظائف شركة أرامكو لريادة الأعمال يعد ذلك أحد أكثر الاشياء التى يبحث عنها على الشبكة العنكبوتية العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن عمل ويرغبون فى العمل فى الشركة، وذلك لأن يقومون بمعرفة كافة التفاصيل العامة بالتقديم على الوظائف من حيث الطريقة والشروط المطلوبة.

وظائف شركة أرامكو لريادة الأعمال

قامت شركة أرامكو للبترول فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عدد من الوظائف المتاحة لكل من الحاصلين على شهادة البكالريوس والماجستير للعمل فى وظائف ريادة الأعمال لدى الشركة حيث إن الوظائف المتاحة للتقديم فيها هي:-

مدير الاستثمار.

مساعد الاستثما.

مساعد مدير الموارد البشرية .

مدير العلاقات.

أخصائي عمليات الموارد البشرية.

شروط التقديم على الوظائف

هناك العديد من الشروط التى وضعتها الشركة للتقديم على الوظائف الخاصة بها، حيث تتلخص هذه الشروط فى النحو التالي:-

يشترط إن يكون المتقدم أو المتقدمة لهذه الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون قد حصل على شهادة البكالريوس أو الماجستير فى التخصص الوظيفي المقدم له.

يشترط إن يكون لدية قدرة كبيرة على التحدث باللغة الانجليزية وأيضاً إجادة الكتابة وقواعد اللغة.

يجب إن يكون المتقدم لهذه الوظائف يجيد استخدام برامج الحاسب الألى المختلفة.

يشترط توافر الحد الأدنى من سنوات الخبرة للوظيفة المتقدم لها.

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكو لريادة الأعمال

أوضحت الشركة بإنة سيتم التقديم على الوظائف الخاصة بها بداية من يوم الاربعاء الموافق 22 يناير2022 ويتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-