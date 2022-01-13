نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور للمستحقين الجدد 1443 وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور للمستحقين الجدد 1443 قد يدور هذا السؤال فى أذهان عدد كبير من المواطنين الذين قامو بالتسجيل حديثاً فى معاش الضمان وذلك لأن يقومون بالحصول على الموعد الذى سيتم فية صرف الاستحقاق للبرنامج بعد إن يتم القبول فية حيث قد يختلف الموعد من شخص إلى أخر بسبب مراجعة الأوراق الشخصية.

موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور للمستحقين الجدد 1443

برنامج الضمان الاجتماعى المطور هو أحد الأنظمة الحديثة التى قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين وذلك لأن يتم تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، ويتم صرف هذا المعاش بشكل شهري منتظم للفئات المستفيدة منه لتوفير دخل شهرى ثابت لهم يحسن من الحالة المادية لهم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط التى وضعت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن يتم تنظيم الحصول على المعاش، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

لابد من إن يكون المستفيد من هذا المعاش هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يشترط إن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة عند تاريخ التقديم فى المعاش.

إن لا يزيد مستوى الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي شهرياً.

يجب إن يكون مستقل السكن وغير مقيم فى مراكز الايواء بالمملكة.

يجب إن لا يكون لدية مصدر أخر للدخل غير الوظيفة ولا يكون لدية سجل تجاري.

إن لا يكون حاصل على معاشات أخري من الحكومة السعودية.

موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور للمستحقين الجدد 1443

تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاش الضمان بعد مرور شهر من تاريخ التقديم، ويمكن الاستعلام عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-