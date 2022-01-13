نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم الرياض 2021 رابط حجز التذاكر على الموقع الرسمي والتطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألق نظرة على فعاليات موسم الريّاض وتعرف على رابط حجز تذاكر الموسم، تحتضن كل منطقة في موسم الرياض 2021 برنامجها الخاص من المهرجانات والأنشطة والترفيه، وقد أعلنت الإدارة العامة للترفيه أن موسم الرياض يبدأ في 20 أكتوبر وينتهي في مارس 2022 تحت شعار تخيل أكثر، قدمت الرياض 14 منطقة في الموسم بما في ذلك الرياض بوليفارد، أشهر مركز ترفيهي وتجاري خلال الموسم، ينطلق بوليفارد لهذا الموسم بثلاثة اضعاف حجمه السابق بمساحة تصل إلى 900 متر مكعب، مع أماكن وقوف يتسع لأكثر من عشرة آلاف سيارة.

دليل فعاليات موسم الرياض 2021

تم إقامة موسم الرياض ضمن استراتيجية تطوير الاقتصاد غير النفطي ويسلط الضوء على أهم الأنشطة في الرياض ضمن 15 منطقة تجذب الزوار في موسم الرياض لهذا العام، بمساحة 5.4 مليون متر مربع تقريبا. ويستضيف الموسم بأكمله 7500 فعالية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية ومعارض العاب الفيديو والسيرك ودور سينما معززة، وتنظيم 70 حفلاً موسيقيا عربيا و6 حفلات عالمية، وتم تسجيل 270 مطعما، بالإضافة لمنافسات المصارعة والسباق الدولي.

بوليفارد الرياض أفضل وجهات موسم الرياض 2021

في بوليفارد الرياض، التي تعد مشروع حيوي وأحد مناطق النشاط المهمة، تشتهر بنافورة المياه الراقصة، إضافة مؤثرات بصرية من إضاءات وليزر والألعاب، التصميم الثلاثي الأبعاد، حتى يبلغ الصخب ذروته.

وبعد توقف إقامة موسم الرياض في موسمه الافتراضي في 2020 بسبب احتواء فيروس كورونا، لاحقاً تم تسجيل الأرقام القياسية يما يراوح 4.5 مليون كتعداد زائري موسم الرياض في نسخته 2021 .

ومن المتوقع ان يستمر موسم الرياض في جذب الزوار وتعزيز تنمية صناعة السياحة ليس لدى السكان المحليون فحسب، بل عزز مكانة المملكة كوجهة سياحية تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

وتشرف ادارة صناعة الترفيه على قيام موسم الرياض مما جعل الرياض أيقونة سياحة وتم إفتتاحه الأول في 2019 أحيته فرقة BTS، واليوم ينظم الموسم العديد من الحفلات الصاخبة والعروض الموسيقية ضمن فن عربي وعالمي.

كيف احجز تذاكر موسم الرياض أون لاين

يستخدم الراغبين بالحصول على تذاكر موسم الرياض وسائل الدفع المتاحة مثل البطاقات الائتمانية وذلك لإتمام عملية شراء تذاكر فعاليات موسم الرياض من أجل حضورها وهذا يعني ان مبيعات التذاكر تتم حصراً عبر موقع موسم الرياض الإلكتروني على الأنترنت، وكذلك يتم حجز تذاكر الموسم عبر موقع تكت ماكس الإلكتروني وايضا تطبيق موسم الرياض الذي يوفر التذاكر والذي يمكن تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية، وهذا يعني انه يمكنك حجز تذاكر موسم الرياض بثلاث طرق أو منفد الكتروني. ويمكنكم الرجوع الى مقال سابق حول طريقة حجز تذاكر بوليفارد الرياض وهي نفسها الطريقة لحجز تذاكر جميع فعاليات موسم الرياض.

رابط حجز تذاكر موسم الرياض

يمكن الإنتقال الى رابط حجز تذاكر موسم الرياض بشكل مباشر من خلال اللينك السابق، وذلك لبدء حجز تذاكركم الخاصة والاطلاع على تفاصيل الفعاليات وأسعار تذاكرها.

التذاكر متاحة لزوار هذا الحدث الضخم وهو موسم الرياض، يستضيف العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية المناسبة لمرتاديه لكل الفئات العمرية، يشمل الموسم أربعة عشر منطقة: بوليفارد مدينة الرياض، كومبات فيلد، المربع، الرياض ونتر وندر لاند، الرياض سفاري، ذا جروف الرياض.