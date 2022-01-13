شروط اعفاء بنك الراجحي من سداد القروض وطريقة تقديم طلب إسقاط القرض

شروط إعفاء بنك الراحجي 1443 من أهم التساؤلات التي يدور عليها البحث كثيرا خلال الفترة الماضية حيث يعد بنك الراحجي من أهم بنوك المملكة العربية السعودية يقدم البنك العديد من العروض و الخدمات و المساعدات لكافة عملائه، ولاحظ الجميع جهود البنك في ظل جائحة كورونا المستجد التي مرت بها البلاد فقدم البنك العديد من الخدمات و التسهيلات التي تساعد وتساند كافة المواطنين، وبعد ان أعلن بنك الراجحي منذ عدة أيام عن إعفاء المواطنين محدودي الدخل و المحتاجة عن استكمال دفع الأقساط الخاصة بالقروض ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأسر المستهدفة من إعفاء سداد أقساط القروض و سنقدم لكم هذا بالتفصيل.

شروط إعفاء بنك الراجحي من سداد أقساط القروض 1443

لكي تستطيع الاستفادة من إعفاء بنك الراجحي من استكمال سداد أقساط القروض 1443 لابد من توافر هذه الشروط في العميل وهي:

يتم إعفاء قروض العميل الذي توفاه الله.

يقسط سداد القروض من الأشخاص الذين تعرضوا إلى إصابة أدت إلى عجز دائم او مؤقت.

كما يتم إعفاء كبار السن و أصحاب المعاشات الذين يعانون من ضائقة مالية.

المستندات المطلوبة في تقديم طلب إعفاء سداد القروض من بنك الراجحي

صورة من الهوية الرقمية أو جواز السفر للمقيمين.

رقم الجوال.

شهادة طبية من وزارة الصحة تثبت الحالة الصحية للمتقدم.

اثبات رسمي من جهة العمل موضح قيمة الراتب.

خطوات التقديم في إعفاء سداد القروض من بنك الراجحي 1443

في ظل التسهيلات العديدة التي يقدمها بنك الراجحي من الخدمات وفر البنك منصة إلكترونية يستطيع العملاء من خلاله التقديم عن إعفاء سداد القروض بالخطوات التالية:

أولاً يقوم العميل بالذهاب الى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

ثم قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية واختيار أيقونة التمويل.

بعد ذلك قم بتحديد نوع القرض التي تم الحصول عليه.

ثم قم بتعبئة استمارات طلب الاعفاء.

بعد ذلك قم برفع المستندات المطلوبة.

ثم قم بأرسال الطلب.

وهكذا سيتم إرسال طلبك في إعفاء سداد القروض من بنك الراجحي، كما يمكنك أيضاً الذهاب إلى الفروع الخاصة ببنك الراجحي و التقديم على طلب الاعفاء.