قرض العمل الحر (تمويل نفاذ) كيفية الحصول على التمويل وشروط الحصول على التمويل والاوراق المطلوبة للحصول على التمويل

قرض العمل الحر (تمويل نفاذ) كيفية الحصول على التمويل وشروط الحصول على التمويل،قرض العمل الحر من القروض التي يقوم بتقديمها بنك التنمية الاجتماعية ويقوم البنك بمنح قرض من المال لتشجيع المشروعات الصغيرة ويبدأ هذا القرض بمبلغ 18 ألف ريال سعودي حتى 120 ألف ريال ويقوم المقترض بسداد أول قسط للبنك بعد مرور شهر من تاريخ القرض.

قرض العمل الحر تمويل نفاذ كيفية الحصول على التمويل

يستطيع جميع المواطنين السعوديين التقديم للحصول على قرض العمل الحر وذلك عن طريق التسجيل في البوابة الوطنية ويتم من خلال الآتي :

يتم تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني لبنك التنمية الاجتماعية ويتم تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة من الشخص المتقدم للحصول على القرض.

ويتم تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة من الشخص المتقدم للحصول على القرض. يقوم المتقدم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

نقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

يقوم المتدرب بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بطلب القرض.

كتابة رقم الجوال ورخصة القيادة ورقم الهوية الخاصة به.

كتابة أيضًا IBAN وشهادة العمل الحر.

الضغط على إرسال.

سيتم ارسال الطلب ويتم انتظار الطلب.

شروط الحصول على التمويل وطلب القرض الحر

هناك بعض الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية للحصول على القرض الحر وهي:

أن يكون المتقدم من أصل سعوديه ولديه الجنسية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 18 عامًا.

أن يكون لدى المتقدم وثيقة العمل الحر من منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأن يقوم المتقدم بتقديم كافة التراخيص المطلوبة لنشاط مركبات التوجيه.

أن لا يكون المتقدم عليه ديون لبنك آخر.

وأن يكون المتقدم من الناحية المادية مُيسر حتى يستطيع السداد.

أن ينجح في اختبار الإئتمان.

وأن يقوم المتقدم بتقديم الضمانات الكافية حتى يضمن البنك طلب القرض.

لا يتخطى راتب المتقدم إجمالي راتب 14 ألف موظف في قطاع الحكومة والقطاع الخاص.

ولا تزيد فترة تمويل البنك عن خمس سنوات.

الأوراق المطلوبة لطلب القرض الحر