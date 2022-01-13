خطوات التقديم في مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على المساعدات والدعم وشروط التسجيل

خطوات التقديم في دعم مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على الدعم و المساعدات المالية والمعنوية 1443، حيث تعد مؤسسة الوليد بن طلال من اعظم وافضل الجمعيات الخيرية التي تحرص على مساعدة أكبر عدد من المواطنين السعوديين حيث تقدم المؤسسة العديد من الخدمات مثل توفير المساكن للأسر المحتاجة و السيارات، لهذا يحرص كافة المواطنين على معرفة الشروط التي وضعتها المؤسسة لقبول طلب التسجيل حيث هناك بعض الضوابط التي وضعتها المؤسسة وسنقدم لكم هذا بالتفصيل مع توضيح خطوات التقديم في المؤسسة.

طريقة التقديم في مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على الدعم والمساعدات

هناك بعض الخطوات التي لابد من جميع الراغبين إلى التقديم في مؤسسة الوليد بن طلال لكي يستطيع الاستفادة من الدعم والمساعدات التي تقدمها المؤسسة وطريقة التقديم هي:

أولاً قم بالتوجه إلى المنصة الإلكترونية التابعة إلى مؤسسة الوليد بن طلال.

عندما يظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

سوف يظهر أمامك نموذج التقديم قم بإدخال البيانات المطلوبة ( الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، محل الإقامة، جهة العمل).

ثم قم بادخال البريد الالكتروني و كلمة المرور.

تأكد من صحة البيانات.

ثم قم بالنقر على تفعيل الحساب.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول.

هكذا سوف يتم تسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال و يمكنك الاستفادة من كافة المساعدات والدعم التي تقدمها المؤسسة.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على الدعم و المساعدات

تقدم مؤسسة الوليد بن طلال العديد من المساعدات ومن أهمها تقديم سيارات يستطيع المواطنين الاستفادة منها، وتقديم وحدات سكنية وشروط مساعدة الوحدات السكنية هي: