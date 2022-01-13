نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور نتيجة الاستحقاق وكيفية تقديم الشكاوى عبر الرقم المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور ، يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد بدء نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين الجدد أو المقدمين على طلب الاستفادة منذ فترة وقد قام نظام البرنامج الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) للنظام السابق وقد أرسل رسالة لكل المتقدمين على طلب الاستفادة اليوم الموافق 13 يناير للعام 2022 ميلاديا وذلك بقبول الطلب أو رفضه للراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وقد أوضحت الوزارة سابقا أن المتقدمين الجدد سيتم تفعيل نظام البرنامج الاجتماعي المطور الجديد وسيتم أيضا تطبيق النظام القديم على المستفيدين القدامى وإيداع معاش الضمان الاجتماعي لهم وفق البرنامج القديم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور مؤخرا على من تم قبوله في الاستفادة وقد أتى القبول وفقا للشروط المقدمة من البرنامج الاجتماعي المطور، والتي سنبينها كالآتي:

أولا على المتقدم أن يكون سعوديا مقيما إقامة دائمة بالسعودية.

يستثنى من شرط الجنسية المرأة المتزوجة من رجل سعودي.

يتم استثناء أيضا المرأة المطلقة أو الأرملة ولها أبناء سعوديين وليست حاملة للجنسية السعودية.

قامت الوزارة باستثناء أيضا أصحاب الهمم الحاصلين على بطاقة تنقل.

ثانيا من أجل الضمان المطور للموظفين ينبغي أن يكون الدخل الخاص به 1100 ريال سعودي

ولأي فرد تابع 550 ريال سعودي.

ثالثا يشترط أن يلتزم المتقدم بخطة البرنامج التي تهدف لتحويله من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج.

رابعا يجب ألا يكون المتقدم مقيما بأحد دور الرعاية بالسعودية.

خامسا يتم احتساب كل أسرة على حدى في حالة وجود أكثر من أسرة للعائل.

سادسا في حالة دراسة أحد أبناء أو أفراد الأسرة في الخارج فهذا لا يؤثر على الضمان الإجتماعي الخاص بالأسرة.

وقد تم استثناء المتقدمين في حالة كونهم مخالفين لأحد الشروط السابقة وتم توضيح أسماء المقبولين في نظام الضمان المطور وتبيين النتائج للضمان الاجتماعي لمن قام بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي كما يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد وقيمته

بعد أن وضحنا الموقف بشأن نتائج استحقاق الضمان وكيف أعرف أنني مقبول في الضمان المطور فسنقوم بتوضيح مقياس الراتب وهو كالآتي:

يتم احتساب الدخل الشهري للأسرة وخصم 50% منه كدخل غير مكتسب.

يجب أن يكون دخل العائل 1100 ريال فأقل

ودخل الفرد من الأسرة 550 ريال فأقل ومن تعدى ذلك فقد تعدى الحد المانع.

من تم قبوله في الضمان فسيتم إيداع الراتب الخاص به في الشهر التالي مباشرة لشهر قبوله أي أن المستفيدين الجدد سيتم إيداع الراتب الخاص بهم في فبراير القادم.

طرق التواصل المجانية لتقديم الشكاوى

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم عدة طرق للتواصل منها رقم الضمان الاجتماعي المجاني وهو 19911 كخط ساخن لتلقي الاستعلامات والاستفسارات من المواطنين.