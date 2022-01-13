نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد وطرق السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد ؛ لقد قامت الشركة السُّعُودية للكهرباء بتقديم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية لمواطنيها في المملكة العربية السُّعُودية ومن ضمن هذه الخِدْمَات خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وهو إلى ذلك من الممكن أن يتم الاستعلام أيضاً برقم الحساب وغير هذا من الخِدْمَات التي تقدمها الشركة السُّعُودية للكهرباء ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السُّعُودية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد

لقد قامت الشركة السُّعُودية للكهرباء بتوفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وذلك بوضع بعض الخطوات السهلة التي تسهل على المواطن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب الذَّهاب المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة السُّعُودية للكهرباء.

ثم الضغط على أيقونة خدمة فواتير الكهرباء.

القيام بعد ذلك بتدوين رَقَم العداد في الخانة المخصصة لذلك.

وبعدها يتم الضغط على زر إظهار الفواتير.

وأخيراً سوف يتم ظهور التفاصيل الخاصة بفاتورة الكهرباء الخاصة بالمستعلم.

الاسْتعلام عن فَاتورة الكَهرباء السعُودية برقم الحساب

من الممكن أن يقوم المواطن في المملكة العربية السُّعُودية بإجراء استعلام عن فاتورة الكهرباء السُّعُودية برقم الحساب وذلك يكون بواسطة تطبيق فاتورتك بيدك وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب تحميل تطبيق فاتورتك بيدك والقيام بتشغيل التطبيق.

ثم يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة خِدْمَات الفواتير من الواجهة.

بعد ذلك يتم تدوين رَقَم الحساب في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على أيقونة الاستعلام ذات اللون البرتقالي.

بعد ذلك يقوم التطبيق بعرض خيارات الحساب.

يتم الضغط على رابط فواتيري.

سوف يتم ظهور الفاتورة المطلوبة.

وأخيراً يتم النقر على زر الفاتورة حتى تتم رؤية البيانات الخاصة بها.

الاسْتعلام عَن فَاتورة الكَهرباء السُّعودية برقم الحساب القديم

من الممكن أن يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السُّعُودية برقم الحساب القديم وهو ما قامت بتوفيره الشركة السُّعُودية للكهرباء بواسطة تطبيق الكهرباء وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

أولا على الراغب في الاستعلام أن يقوم بتحميل تطبيق شركة الكهرباء.

القيام بعد ذلك بتشغيل التطبيق.

ثم النقر على أيقونة خدمة الفواتير.

وبعدها يتم تدوين رَقَم الحساب في الخانة التي تم تخصيصها لذلك.

ثم القيام بإدخال الرمز المرئي.

يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

الضغط على أيقونة عرض الفاتورة.

وأخيراً سوف يتم ظهور جميع البيانات التي تخص فاتورة الكهرباء.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء السعودية

قامت الشركة السُّعُودية للكهرباء بإتاحة الكثير من الطرق الذي يتم من خلالها سداد فاتورة الكهرباء السُّعُودية وذلك ومن ضمن هذه الطرق بواسطة بطاقات الائتمان، الشيكات، الهاتف المصرفي، الصراف الآلي، نِقَاط البيع، الإنترنت وغيرها من الخِدْمَات التي تقدمها الشركة والخطوات التالية توضح طريقة سداد فاتورة الكهرباء السُّعُودية بواسطة صراف الراجحي:

الذَّهاب إلى مَكِنَة صراف آلي تكون تابعة لبنك الراجحي.

وبعدها يتم إدخال البطاقة في الصراف الآلي.

ثم يتم تدوين كلمة السر.

الضغط على زر خِدْمَات آخرى ومن ثم اختيار أيقونة المدفوعات.

الضغط على زر خدمة سداد فاتورة الكهرباء.

تدوين قيمة الفاتورة الذي تريد سدادها.

ثم تأكيد الطلب.

وأخيراً سوف يتم ظهور رسالة تأكد بأن المبلغ قد تم سداده.

كيفية تقديم طلب اعتراض على فاتورة الكهرباء

من الممكن أن يقوم المواطن في المملكة العربية السُّعُودية بتقديم اعتراض عن فاتورة الكهرباء وذلك بالخطوات الإلكترونية التي قامت الشركة بوضعها وهذه الخطوات تكون كالآتي:

يجب أن يقوم المعترض بتحميل تطبيق الكهرباء.

ثم بعد ذلك يتم تشغيل التطبيق.

وبعد ذلك يتم الانتقال إلى تبويب تواصل معنا.

تسجيل الدخول بواسطة تدوين كل من (الاسم، رَقَم الجوال، رمز التحقق).

ثم الضغط على أيقونة موافق.

والقيام مرة ثانية بالضغط على تبويب تواصل معنا.

الضغط على أيقونة شكاوى فواتير الاستهلاك.

تدوين رقم الحساب.

الضغط على زر التصنيف.

ملء البيانات المطلوبة.

وأخيراً على المعترض القيام برفع البيانات وإرسال الطلب.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السُّعُودية برقم العداد وأيضاً قمنا بتوضيح طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السُّعُودية برقم الحساب عبر تطبيق فاتورتك بيدك والاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب القديم ونحن إلى ذلك قمنا بذكر طرق سداد فاتورة الكهرباء السُّعُودية وأيضاً تعرفنا إلى كيفية الاعتراض على فاتورة الكهرباء السُّعُودية.