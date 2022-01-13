نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1443 وظائف تقنية لحاملي البكالوريوس عبر moh.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1443 من أكثر الروابط بحثاً على محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة السعودية، عن توفير عدد من الوظائف التقنية لحاملي درجة البكالوريوس في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وذلك وفق شروط وضوابط وضعتها الوزارة لانتقاء واختيار أفضل العناصر، وسوف يتم التسجيل على هذه الوظائف التقنية إلكترونياً، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية ومن خلال رابط moh.gov.sa.

ويجب على من تتوافر فيه الشروط ولديه الرغبة في الحصول على هذه الوظيفة سرعة التسجيل على الموقع، وتعبئة الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة، مع إرفاق كافة المستندات اللازمة والمطلوبة، ويتم ذلك في الموعد المحدد حيث أنه لا ينظر للطلبات التي تقدم بعد الموعد المحدد.

كما يجب الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من طلب التقديم الإلكتروني، لتقديمه إلى اللجنة المكلفة باستكمال إجراءات التعيين وذلك بعد أن يتم الترشيح للوظيفة، وفي حالة الترشيح للوظائف يكون هذا الترشيح مبدئياً ويستلزم استكمال الإجراءات، وتقديم المستندات الأصلية للاطلاع عليها ومطابقتها مع ما تم رفعه في استمارة التقديم الإلكترونية، مع ضرورة اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة واجتياز المقابلة الشخصية، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية 1443، وموعد وشروط وطريقة التقديم بالتفصيل.

رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1443

التقديم على وظائف وزارة الصحة يكون إلكترونياً من خلال الدخول على رابط وزارة الصحة الإلكتروني moh.gov.sa.

النقر على أيقونة “دليل الخدمات” ثم اختيار “خدمات التوظيف” وبعدها اختيار “بوابة التوظيف”.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

اختيار وتحديد الوظيفة الراغب في الالتحاق بها.

إرفاق كافة المستندات الثبوتية المطلوبة والدالة على توافر الشروط في المتقدم للوظيفة.

النقر على إرسال مع حفظ وطباعة نسخة من استمارة التقديم الإلكترونية للاحتياج إليها لاحقاً.

مرفق فيديوا يوضح طريقة التقديم بالتفصيل.

الوظائف والتخصصات المطلوبة

– أمن سيبراني.

– أمن معلومات.

الطلبات والشروط

إرفاق وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلون على الشهادة من خارج المملكة عليهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم ومفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

من لديهم خبرات سابقة عليهم طباعة شهادة التأمينات ومشهد من صاحب العمل.

موعد التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية 1443

يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 13\06\1443 الموافق 16\01\2022 وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 24\06\1443 الموافق 27\01\2022.