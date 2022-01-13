مواصفات وسعر السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 للعائلة السعودية

سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في السعودية، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر فاستطاعت شركة تويوتا أن تصدر الكثير من الأنواع من هذه السيارات في الثلاثة شهور الأخيرة وحصلت السيارة على إعجاب الكثير من العملاء وتتبعوا معنا في المقال التالي كل ما يخص سيارة تويتا لاندكروزر.

أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر في السعودية 2022:

جاءت أسعار سيارة تويتا لاندكروزر في السعودية كالتالي:

وصل سعر سيارة لاندكروزر من نسخة GXR L2 إلى 262,545 ريال سعودي.

وصل سعر سيارة لاندكروزر من نسخة GXR L3 إلى 292,445 ريال سعودي.

وصل سعر سيارة لاندكروزر من نسخة GXR L4 إلى 304,405 ريال سعودي.

وصل سعر سيارة لاندكروزر من نسخة VX إلى 362,250 ريال سعودي.

وصل سعر سيارة لاندكروزر من نسخة VXR إلى 404,570 ريال سعودي.

صفات سيارة تويوتا لاندكروزر في السعودية 2022:

تتوفر السيارة مع مقصورة واسعة ومقاعد أمامية مريحة للغاية والخلفية أيضًا. تحتوي السيارة على محرك قوي للغاية وهو من نوع v8. تتوفر السيارة بزوايا رؤية جيدة للغاية. تحتوي السيارة على فتحة سقف. تحتوي السيارة على مظهر أنيق وممتاز للغاية من الداخل والخارج.

خصائص السلامة والأمان في سيارة تويوتا لاندكروزر:

اتسمت السيارة بالكثير من الخصائص الخاصة بالسلامة والأمن والتي من بينها كلًا من التالي: