رابط وظائف وزارة الصحة السعودية لحملة البكالوريوس تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تفعيل رابط وظائف وزارة الصحة السعودية، للشباب السعوديون من حملة شهادة البكالوريوس، للتقديم لشغل عدد من الوظائف شاغرة بها وحددت الوزارة التخصصات المطلوبة للتسجيل، ورابط التقديم وأيضاً موعد بدأ التسجيل على الوظائف، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تلك المعلومات، حتى يتمكن كل من تنطبق عليه الشروط من التسجيل على الوظائف المعلن عنها، تأتي هذه الوظائف في أطار سعي الحكومة السعودية في توفير فرص عمل للكفاءات من الشباب والنساء في المملكة، للقضاء على ظاهرة البطالة وفيما يلي الرابط وطريقة التسجيل.

رابط وظائف وزارة الصحة السعودية

الدخول على بوابة التوظيف بوزارة الصحة السعدية erp.moh.gov.sa .

. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة السر المطلوبة لدخول الموقع.

أنقر على تسجيل الدخول.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك الدراسي وخبراتك.

ملء أستمارة التقديم الإلكترونية من الموقع وتحرى الدقة في البيانات المسجلة.

ثم أضغط على أيقونة الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

الضغط على تأكيد صحة البيانات المسجلة.

ثم انقر إرسال الطلب.

تخصصات وظائف وزارة الصحة السعودية

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موعد التقديم على الوظائف

كما جاء في إعلان التوظيف فأن التسجيل على الوظائف المطلوبة بداية من، يوم الأحد القادم 2022/01/16 ميلادي الموافق 1443/06/13 هجري، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 2022/01/27 ميلادي الموافق 1443/06/24 هجري، أثناء فترات العمل الرسمية.

المستندات المطلوبة للتقديم

صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

طباعة شهادة التأمينات ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة في المجالات المطلوبة.

الشروط العامة للتسجيل على الوظائف

يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية. الحصول على شهادة البكالوريوس. في حالة أن الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية. يفضل من لديهم خبرات في مجال العمل وتكون مثبته عن طريق تقديم شهادة التأمينات الدالة على ذالك. أن يكون لا يعمل في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية.

وزارة الصحة السعودية

وزارة الصحة السعودية هي وزارة ضمن وزارات الحكومة السعودية، تم تأسيسها عام 1370 هجري، يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، تعني بصحة المواطنين في المملكة وتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية لهم، ووزارة الصحة السعودية تحظى بدعم كبير من الحكومة حتى تقدم الخدمة على أفضل ما يكون للمواطن السعودي، وكافة الجنسيات المتواجدة على الأراضي السعودية.