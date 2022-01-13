نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم شروط وخطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة للحصول على دعم من الحكومه السعودية في المقال التالي
أطلقت وزارة الزراعة والموارد المائية في المملكة العربية السعودية برنامج دعم ريف للأسر المنتجة للحصول على دعم من الحكومة السعودية يساعدهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة يمكنهم من خلالها التأقلم مع الظروف المعيشية الصعبة وحالة الغلاء المنتشرة في كل العالم، وتعمل السعودية دائمًا على توفير الخدمات والإعانات المادية والمعنوية لمواطنيها وسنوضح لكم في مقالنا هذا أهم شروط وخطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة.
شروط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة
يمكنكم التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة ولكن وفقًا لمعايير وشروط أعلنتها وزارة الزراعة السعودية وتتمثل فيما يلي:-
- أن يكون المواطن السعودي المتقدم للحصول على الدعم الريفي ممتهنًا لأحد الوظائف الزراعية ويقوم بمهامها شخصيًا.
- يجب أن يكون المتقدم احد سكان المنطقة الإدارية التي تقدم الدعم.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21عامًا.
- لا يكون المواطن السعودي المتقدم تابعًا لأي وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص السعودي.
- لا يجب أن يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم على الدعم الريفي عن 6 آلاف ريال سعودي.
- أن يقدم ما يثبت أهليته لمزاولة المهن الزراعية ومستندات قانونية معتبرة لدى البرنامج.
- التعهد بالالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والصحية التي يعتمدها برنامج الدعم الريفي.
- امتلاكه لحساب بنكي باسمه ويجب أن يكون مسجلًا على منصة دعم ريف.
- حصول الأسرة السعودية المتقدمة على الدعم على وثيقة عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
- التسجيل على المنصة وادخال كافة البيانات المطلوبة منك عليها.
- يقوم برفع طلبه على المنصة بعد استيفائه لكل الشروط السابق.
- اجمالي مبلغ الدعم المباشر لا يجب أن يتجاول 54 ألف ريال سعودي في السنة الواحدة.
خطوات التسجيل على منصة دعم ريف
- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للمنصة من خلال الرابط reef.gov.sa.
- يقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل جديد” على الموقع ويقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منه الخاصة بالتسجيل.
- يضغط على زر “تسجيل” بعد كتابة كافة البيانات بشكل صحيح.
- يتم ارسال رسالة تحتوي على رمز تحقق يقوم بكتابته في المكان المخصص.
- بعد ذلك يقوم على “تأكيد التسجيل” ثم ينتظر قبوله أو رفضه من قبّل الجهات المختصة.
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