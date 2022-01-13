أهم شروط وخطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة للحصول على دعم من الحكومه السعودية

أطلقت وزارة الزراعة والموارد المائية في المملكة العربية السعودية برنامج دعم ريف للأسر المنتجة للحصول على دعم من الحكومة السعودية يساعدهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة يمكنهم من خلالها التأقلم مع الظروف المعيشية الصعبة وحالة الغلاء المنتشرة في كل العالم، وتعمل السعودية دائمًا على توفير الخدمات والإعانات المادية والمعنوية لمواطنيها وسنوضح لكم في مقالنا هذا أهم شروط وخطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة

يمكنكم التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة ولكن وفقًا لمعايير وشروط أعلنتها وزارة الزراعة السعودية وتتمثل فيما يلي:-

أن يكون المواطن السعودي المتقدم للحصول على الدعم الريفي ممتهنًا لأحد الوظائف الزراعية ويقوم بمهامها شخصيًا.

يجب أن يكون المتقدم احد سكان المنطقة الإدارية التي تقدم الدعم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21عامًا.

لا يكون المواطن السعودي المتقدم تابعًا لأي وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص السعودي.

لا يجب أن يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم على الدعم الريفي عن 6 آلاف ريال سعودي.

أن يقدم ما يثبت أهليته لمزاولة المهن الزراعية ومستندات قانونية معتبرة لدى البرنامج.

التعهد بالالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والصحية التي يعتمدها برنامج الدعم الريفي.

امتلاكه لحساب بنكي باسمه ويجب أن يكون مسجلًا على منصة دعم ريف.

حصول الأسرة السعودية المتقدمة على الدعم على وثيقة عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

التسجيل على المنصة وادخال كافة البيانات المطلوبة منك عليها.

يقوم برفع طلبه على المنصة بعد استيفائه لكل الشروط السابق.

اجمالي مبلغ الدعم المباشر لا يجب أن يتجاول 54 ألف ريال سعودي في السنة الواحدة.

خطوات التسجيل على منصة دعم ريف