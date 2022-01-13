رابط حجز موعد المرور من منصة أبشر للأفراد من وزارة الداخلية

ننشر لكم رابط حجز موعد المرور من خلال منصة أبشر من خلال وزارة الداخلية السعودية، حيث أتاحت وزارة الداخلية إمكانية حجز موعد للمرور وكذلك إمكانية إلغاء حجز مواعيد سابقة من خلال منصة أبشر ضمن خدمات المنصة التي تهدف لزيادة الخدمات الأون لاين خاصة بعد ظهور جائحة كورونا.

رابط حجز موعد المرور من خلال أبشر أفراد

يمكن حجز موعد المرور من خلال أبشر أفراد من خلال مجموعة من الخطوات:

الدخول إلى رابط أبشر المرور.

التسجيل في أبشر أفراد من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو رقم الجوال.

تسجيل رقم مرور صحيح والضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول.

يتم إدخال رمز التحقق المرسل من أبشر وبعدها يتم تسجيل الدخول.

الدخول على القائمة الرئيسية في منصة أبشر الإلكترونية والدخول على أيقونة المواعيد.

من خلال المواعيد، يتم اختيار مواعيد المرور.

نقوم بالدخول على حجز موعد جديد ووقتها يمكن إختيار حجز موعد جديد في المرور أو تحديث موعد حالي في المرور من خلال طباعة المواعيد في المرور، والعمل على إلغاء أي موعد حالي في المرور.

نقوم بعدها بحجز موعد جديد في المرور من أبشر أفراد من خلال الدخول على منصة أبشر.

يتم إختيار الخدمة المحددة من إدارة المرور وتحديد جدول المواعيد والضغط على التالي.

يتم إختيار الفرع واليوم ووقت المرور الخاص بك في حجز المرور الخاص بك والتأكيد على أيقونة التأكيد على البيانات الخاصة بحجز المرور.

في النهاية يتم طباعة تذكرة المرور وتحتفظ بها ويمكن التوجه بها إلى فرع المرور الخاص بك من أجل توضيحها بعد تأكيد حجز في المرور من منصة أبشر أفراد.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية تعمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة في المرور من خلال حجز موعد المرور من خلال الجوال إلكترونيا والعمل على توفير الوقت والجهد دون تكدس مروري والعمل على ملئ كل البيانات المطلوبة من أجل المساعدة في حجز موعد المرور من خلال الهاتف الجوال عبر منصة أبشر أفراد.

هذا وتعمل منصة أبشر على الوفاء بالمزيد من الخدمات وخاصة خدمات الجوازات والمرور وشئون الوافدين والأحوال المدنية والتفاويض والمديرية العامة للسجون والأمن العام وخدمات وزارة الداخلية.