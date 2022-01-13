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عمر شويل - جدة برنامج سند محمد بن سلمان للزواج شروط وخطوات التسجيل هذا السؤال يتردد كثيرا بين الشباب السعودي المقبل على الزواج والمتزوجين حديثاً ؛ حيث قد قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العمل على الوقوف بجانب هؤلاء الشباب عبر إطلاق برنامَج من أهم وأكبر البرامج التي تتيح للمواطنين السعوديين إتمام الزواج دون مشقة أو أي تعقيدات ومساعدة اللذين قد تزوجوا حديثاً ليحيوا حياة أسرية كريمة، ولقد قام برنامج سند بوضع بعض الشروط إذا توافرت في المتقدم بالطلب هذه الشروط فسيتم قَبُول طلبه ويحصل على كافة الخدمات المقدمة من سند.

برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

من أهم أهداف مبادرة دعم ومساعدة الزواج المقدمة من ولي العهد هي تقديم العون والمساعدة لكل شاب سعودي يقف زواجه على تعقيدات مالية تعيق إتمام الزواج ، حيث يعمل على معرفة أسباب تأخر الزواج بين الشباب السعودي والقيام بحلها إذا كان بسبب تقدم العمر أو ظروف مالية، وعلى هذا؛ مساعدة الشباب على بناء عائلات (أسر) جديده حتى لا تقل نسب الزواج والإنجاب.

ولقد أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالإعلان عن القيمة المالية المحددة التي سيحصل عليها كل من قام بتقديم طلب للبرنامج ومقبل على الزواج أو قد تزوج حديثاً وهو مبلغ مالي قدره عشرون 20 ألف ريال سعودي.

التسجيل في برنامَج سَند محمد بن سلمان

عمل القائمون على برنامج سند محمد بن سلمان بوضع عدد من الخطوات المهمة لكل من يرغب في التسجيل والحصول على هذا الدعم، ومن هذه الخطوات ما سنقدمه لكم في السطور التالية:

يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بـ رابط التسجيل في برنامج سند للزواج

اختيار خانة (مبادرة سند للزواج).

اختيار خانة (مبادرة سند للزواج). إختيار أيقونة (التأكيد) على مطابقة كافة الشروط والمعايير المطلوبة.

الضغط على أيقونة (إنشاء حساب جديد).

يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة ب صاحب الطلب صحيحة.

على المواطن الانتظار حتى يتم إعلامه بقبول الطلب الذي قام بتقديمه.

برنامج سند محمد بن سلمان للزواج شروط

يوجد بعض الشروط والأحكام المهمة التي قام بوضعها المسؤولين عن برنامج سند والتي يجب استيفائها بالكامل حتى تتم عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح ومن ثم التمكن من صرف هذه المساعدة، ومن هذه الشروط ما يلي: