شروط الحصول علي راتب الضمان الاجتماعي المطور والخطوات اللازمة للتسجيل 1443

يمنح الضمان الإجتماعي المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية الدعم المادي اللازم للمساعدة على تلبية إحتياجات الأسرة اليومية، يتم هذا عن طريق صرف رواتب شهرية للأسر مستحقة الدعم ولكن يجب أن تتوافر الشروط طبقاً لضوابط الضمان الإجتماعي حول الإستفادة من هذا الدعم، من جانبه تم تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين المسجلين ضمن الأسر مستحقة الدعم ومازال الضمان الإجتماعي لم ينتهي من مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين.

شروط التقديم في الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية عن الشروط الواجب توافرها أثناء التقدم بطلب الحصول على الضمان الإجتماعي المطور، وهي كالآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الإجتماعي يحمل الجنسية السعودية.

ضرورة إثبات تواجد المتقدم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

يجب أن لا يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي يملك سجل نشاط تجاري.

يجب أن يمتلك المتقدم حساب خاص به داخل إحدى البنوك.

يجب أن لايقل عمر المتقدم للحصول على الضمان الإجتماعي المطور عن خمسة وثلاثون عاماً.

في حالة إمتلاك المتقدم أملاك قيمتها كبيرة لن يتم قبول الطلب حول التسجيل في الضمان الإجتماعي.

يسمح للمواطن بالحصول على الضمان الإجتماعي ولكن في حالة أن يكون الدخل الشهري له أقل من معاش الضمان.

يتم التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية مع توفير جميع المستندات اللازمة حتى يتم رفعها مع طلب التقدم.

الخطوات اللازمة للتسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

شهدت وزارة التنمية الإجتماعية تطوراً كبيراً حول طرق تقديمها للخدمات حيث أصبحت جميع الخدمات المقدمة للمواطنين تتم إلكترونياً لتوفير المزيد من الجهد والوقت أثناء الذهاب للمديريات، فيما يلي نذكر الخطوات اللازمة لإتمام التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور: