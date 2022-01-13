نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة في تاريخ الـ 20 من نوفمبر 2021 أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن تفعيل العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور ، ووافق ذلك تاريخ الخامس عشر من ربيع الثاني 1443 هـ ، وهو النظام الجديد الذي يتلافى مشاكل النظام السابق ويشمل الدعم فيه كافة الفئات المستحقة للدعم تحت منصة دعم الحكومة السعودية ، ويقع به العديد من التشريعات والضوابط الجديدة ، والتي نتعرف عليها من خلال مقالنا اليوم عن كيفية تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، كما نتعرف علي كم الاستحقاق بالنسبة لعدد الأفراد بالأسرة ، وشروط استحقاق الدعم في ظل النظام الجديد ، وشروط الأهلية وأوضاع السعوديين بالخارج ، وإمكانية صرف الدعم بأثر رجعي ، طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي ، كما يمكنكم التعرف علي أهداف وضوابط صرف المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر موقعنا ثقفني.

تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يستطيع المواطنون السعوديين التقديم على الضمان الاجتماعي المطور باتباع الخطوات التالية في التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور :

الدخول علي الرابط الرسمي للتقديم من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية. الضغط علي خيار تسجيل حساب جديد من أسفل الصفحة. ملأ البيانات التالية بدقة : رقم هوية المتقدم.

الهاتف الجوال.

تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري. ثم نبدأ في تكوين كلمة سر ، وتأكيدها : علي أن تحتوي حرف لاتيني كبير وآخر صغير ورقم واحد ولا تقل عن 8 خانات وليس بها أحرف أو أرقام متتالية أو مكرره علي التوالي. نكتب رمز التحقق ونوافق علي الشروط. نضغط تسجيل ليتم استقبال رمز تحقق علي الهاتف. ندخل رمز التحقق المستقبل ، ثم نضغط توثيق. أخيراً ندخل من صفحة الدخول برقم الهوية وكلمة السر التي تم أنشاءها.

ويستطيع فئات المستحقي التقديم للضمان الاجتماعي المطور sbis

شروط وضوابط الاستحقاق

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للأفراد والاسر المستحقة وفق مجموعة ضوابط نستعرضها لكم :

سعودي الجنسية مقيم بصورة كامل بالمملكة ، ويستثني من شرط الجنسية : الأجنبية المتزوجة من سعودي. الأجنبيات الأرملة ، والمطلقة ولهن أبناء سعوديين. الأبناء ذكور وإناث للمطلقة والأرملة السعوديات لأزواج غير سعوديين.

ذوي الإعاقة ، والأيتام ، و الأرامل أمهات الأيتام ممن لديهم بطاقات تنقل.

لا يتخطى دخل الأسرة 1100 ريال ، ولا يتخطى دخل الفرد المستقل المستحق عن 550 ريال.

توفية تقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء وفق ضوابط الوزارة.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة المستحقة للدعم.

المستحق لا يقيم في احدي دور أو مراكز الإيواء التابعة للدولة.

عدم وجود ملكيه لأصول مرتفعة القيمة.

قيمة الاستحقاق لعدد أفراد الأسرة

وضحت الوزارة علي موقعها بخصوص استحقاق أفراد الأسرة لقيمة معاش الضمان بعد التقديم في نظام الضمان الاجتماعي بالقيم الآتية :

العدد ” 1 ” : قيمة الاستحقاق الشهري : 1000 ريال والحد المانع للمعاش : 2001 ريال.

2 : قيمة الاستحقاق الشهري : 1285 ريال والحد المانع للمعاش : 2570 ريال.

3 : قيمة الاستحقاق الشهري : 1570 ريال والحد المانع للمعاش : 3140 ريال.

4 : قيمة الاستحقاق الشهري : 1855 ريال والحد المانع للمعاش : 3710 ريال.

5 : قيمة الاستحقاق الشهري : 2140 ريال والحد المانع للمعاش : 4280 ريال

6 : قيمة الاستحقاق الشهري : 2420 ريال والحد المانع للمعاش : 4840 ريال.

7 : قيمة الاستحقاق الشهري : 2710 ريال والحد المانع للمعاش : 5420 ريال.

8 : قيمة الاستحقاق الشهري : 3000 ريال والحد المانع للمعاش : 6000 ريال.

9 : قيمة الاستحقاق الشهري : 3280 ريال والحد المانع للمعاش : 6560 ريال.

10: قيمة الاستحقاق الشهري : 3560 ريال والحد المانع للمعاش : 7120 ريال.

11: قيمة الاستحقاق الشهري : 3840 ريال والحد المانع للمعاش : 7680 ريال.

12 : قيمة الاستحقاق الشهري : 4130 ريال والحد المانع للمعاش : 8260 ريال.

13: قيمة الاستحقاق الشهري : 4410 ريال والحد المانع للمعاش : 8820 ريال.

14: قيمة الاستحقاق الشهري : 4700 ريال والحد المانع للمعاش : 9400 ريال.

15: قيمة الاستحقاق الشهري : 5000 ريال والحد المانع للمعاش : 10000 ريال.

وهي القيم الموضحة في النظام الجديد للضمان الاجتماعي ، في الضمان الاجتماعي السعودي الجديد.

متي يتوقف صرف معاش الضمان ؟

يتم تنسيق بيانات الضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية ، ويتم وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في احدي الحالات التالية :

في حال غياب أحد شروط الاستحقاق للمستفيد / المستفيدين.

عند ثبوت عدم صحة أحد بيانات المستقل أو الأسرة المقدمة بالنظام.

تأخر المستحق عن تحديث بياناته المطلوبة من قبل الوزارة في مدة تزيد عن 30 يوم تاريخ إبلاغه بطلب التحديث.

عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بخطة التأهيل الموكلة له.

ثبوت تكاسل المستفيد القادر علي العمل عن البحث عن عمل أو عدم تقدمه علي وظائف بالمنصات أو رفضه لعروض توظيف أو تدريب مقدمه تناسبه.

إقامة المستفيد بشكل دائم بإحدى دور الإيواء أو العلاج.

تنازل المستفيد عن المعاش المقدم له.

حال وفاة المستفيد لا قدر الله.

ويجب علي المستحقين للدعم متابعة أخبار الوزارة للتقديم على الضمان الاجتماعي السعودي الجديد.