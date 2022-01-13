50 ألف ريال بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب بفترة سداد ميسرة 24 شهراً

بفترة سداد ميسرة حتى 24 شهراً يمكن الحصول على التمويل المناسب الذي يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الميسر لدى شركة إمكان للتمويل التي كسبت العديد من العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل بأنه مطابقًا مع معايير الشريعة الإسلامية كذلك التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو بدون ضامن سعودي الجنسية أي بدون كفيل غارم سعودي عن طريق تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة ويتم الموافقة الفورية على التمويل بعد توفير كافة الضوابط والشروط الميسرة بالشركة.

كافة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الميسر لدى شركة إمكان

يتوفر الآن التمويل الشخصي الميسر لجميع المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان السعودي حيث يصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري تحت ضوابط وشروط محددة وإليكم كافة الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل لدى شركة إمكان كالتالي:

يشارك مصرف الراجحي السعودي شركة إمكان في توفير التمويل الميسر.

بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام.

يشترط التمويل الميسر النقدي عبر شركة إمكان توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال من خارج عملاء مصرف الراجحي.

كذلك يحتاج التمويل توفير 2000 ريال دخل ثابت شهري من عميل مصرف الراجحي فقط لا غير.

توفير فترة عمل 6 أشهر للعامل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

يحب إحضار تقرير سمة السعودي للعام الحالي لدى شركة إمكان.

كذلك توفير سجل ائتماني سليم من جميع المواطنين السعوديين لدى شركة إمكان للتمويل.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي

يوجد العديد من المزايا والخصائص التمويلية الهامة التي تقدمها شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر تحت ضوابط وشروط محددة للحصول على كافة المميزات التمويلية المقدمة من شركة إمكان للتمويل بالمملكة عن طريق بنك الراجحي السعودي كالتالي بالتفصيل اليوم: