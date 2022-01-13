نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجا من أبناء الشعب السعودي ، عن طريق منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، وهو النظام المحدث ليشمل كافة فئات الافراد والاسر الأكثر احتياجاً ، عبر منظومة قوية من قواعد البيانات التي تخضع لشروط وضوابط شروط نظام الضمان الاجتماعي ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف معكم علي شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور ، وآلية التقديم علي استحقاق المعاش ، وكذلك طريقة تحديث بيانات المستفيدين ، ومعلومات عن بطاقة الأولوية ، كما يمكنكم التعرف علي الكثير من المعلومات حول نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة عن طريق موقعنا ثقفني.

شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للأفراد والاسر المستحقة وفق مجموعة ضوابط و شروط الضمان الاجتماعي المطور ، نستعرضها لكم :

سعودي الجنسية مقيم بصورة كامل بالمملكة ، ويستثني من شرط الجنسية : الأجنبية المتزوجة من سعودي. الأجنبيات الأرملة ، والمطلقة ولهن أبناء سعوديين. الأبناء ذكور وإناث للمطلقة والأرملة السعوديات لأزواج غير سعوديين.

ذوي الإعاقة ، والأيتام ، و الأرامل أمهات الأيتام ممن لديهم بطاقات تنقل.

لا يتخطى دخل الأسرة 1100 ريال ، ولا يتخطى دخل الفرد المستقل المستحق عن 550 ريال.

توفية تقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء وفق ضوابط الوزارة.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة المستحقة للدعم.

المستحق لا يقيم في احدي دور أو مراكز الإيواء التابعة للدولة.

عدم وجود ملكيه لأصول مرتفعة القيمة.

إن كان أحد أفراد الأسرة يقيم بمدينة أخري بغرض الدراسة فلا يؤثر ذلك علي الاستحقاق ، وإن كان لمستحق أكثر من أسرة فيحتسب كل استحقاق علي حده لكل أسرة مستقلة.

ويحين موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور خلال الشهر الحالي يناير 2022 علي نظام الضمان الاجتماعي الجديد وفق شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

آلية استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد

يجب اتباع الخطوات التالية في التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور واتباع طريقة التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي :

الدخول علي الرابط الرسمي للتقديم من وزارة الموارد البشرية . نختار تسجيل حساب جديد . تقوم بتعبئة البيانات التالية رقم الهوية.

الهاتف .

تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري. تكوين كلمة سر ، وتأكيدها. تضع رمز التحقق وتوافق علي الشروط. ثم نضغط توثيق. يتم تسجل الدخول وتقديم طلب الاستحقاق وفق البيانات والوثائق المطلوبة.

مع الالتزام واتباع شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور sbis اثناء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ومتابعة موقع الوزارة للتعرف علي موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

الحصول علي بطاقة الأولوية

تعد بطاقة الأولوية أحد مزايا التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور ، وللحصول علي الأولوية في تقديم تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي يتم اتباع الخطوات كالآتي :

يقوم المستفيد بالتوجه لأقرب مستشفى تابع لمحل إقامته. طلب نموذج بطاقة الأولوية الجديدة. ملئ البيانات الشخصية والطبية وبيانات التواصل. توفير كافة المرفقات المطلوبة للنموذج. تقديم كافة المستندات مع النموذج بمكتب أولوية بالمستشفى. يتم دراسة الطلب من قبل المختصين بوزارة الموارد والضمان الاجتماعي خلال أيام.

في حال تم الموافقة علي الطلب ، يتم إصدار بطاقة سارية لمدة عام ، ويتم التجديد بواقع تقارير طبية جديدة كل عام ، وتخضع أيضاً لـ الفئات التي تستحق صرف معاش الضمان الاجتماعي و الشروط المطلوبة للضمان الاجتماعي.