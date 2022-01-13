الإستعلام عن موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور 1443 وشروطه

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة الإستعلام عن موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور على محرك البحث “جوجل” لكل المستفيدين، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية كانت قد صرحت عن كافة الشروط المطلوبة واللازمة لقبول طلبات الموظفين الجدد للتقديم على الدعم مما يدل على اهتمام الحكومة السعودية بدعم المواطنين والأسر متوسطة الحال لمساعدتهم على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة في الفترة الأخيرة، وقد أجرت الوزارة بعض التعديلات على نظام الضمان الإجتماعي من حيث معايير القبول وشروط التقديم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد نزول الضمان الإجتماعي للمستفيدين وشروط التقديم كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي بالسجل المدني، فتابعونا.

موعد صرف الضمان الإجتماعي

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية نظام الضمان الإجتماعي بهدف صرف مبالغ مادية للمستحقين والمستفيدين، ومن الجدير بااذكر أن هذه المبالغ تُدفع من أموال الزكاة للشركات في السعودية في ظل حرص الحكومة السعودية في مساعدة الآلاف من الأسر متوسطة الحال وتحسين المستوى المعيشي لهم، وبالنسبة لسؤال متى ينزل دعم الضمان الإجتماعي نحيطكم علماً طبقاً لإجابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على هذا السؤال على صفحتها الرسمية “تويتر” أنه ينزل الضمان الإجتماعي في الشهر التالي من تاريخ صدور الطلب للمستفيدين

شروط الضمان

لا بد من توفر عدة شروط في كل المتقدمين للإستفادة من دعم الضمان الإجتماعي، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بها بإستثناء غير السعودية المتزوجة من سعودي والأرملة التي لها أبناء لديهم الجنسية السعودية.

ثانياً لا يجوز أن يقل الراتب الشهري للموظف عن 1100 ريال سعودي وهو الحد الأدنى للمعاش.

ثالثاً لا يجوز امتلاك المتقدم لأي أملاك.

رابعاً غير مقبول أن يكون الموظف مقيماً في أحد مراكز الإيواء.

وأخيراً نرجو أن يكون المقال قد اشتمل على كافة المعلومات التي تبحثون عنها، وفي حالة وجود أي استفسار أو سؤال يُمكنكم تركه بالاسفل بالتعليقات سوف نرد عليكم في الحال