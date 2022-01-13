رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد 1443 وشروط التقديم

ازدادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عن رابط وخطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية على محرك البحث الشهير “جوجل” وموقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، ويُعد هذا أحد أبرز الموضوعات التي تلاقي بحثاً عالياً على محركات البحث بين المواطنين السعوديين، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تقدم العديد من برامج الدعم للمواطن منها برنامج المساعدة المقطوعة وغيرها من البرامج حتى تخفف الأعباء المادية عنه وتُحسن من مستوى معيشته، وتقدم الوزارة أيضاً دعم الضمان الإجتماعي للآلاف من المواطنين والأسر السعودية للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة بسبب خطة الحكومة لرفع معدل النمو الإقتصادي طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد وشروطه كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور للكل المستفيدين، فتابعونا.

التسجيل في الضمان الإجتماعي

تتخذ الحكومة السعودية الكثير من الإجراءات بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، ولهذا أطلقت الحكومة الضمان الإجتماعي الجديد ليكون داعماً للمواطن متوسط الحال، ونوضح لكم الآن خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي كالتالي:

الخطوة الأولى قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالنقر على قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً انقر على الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

رابعاً قم بكتابة بياناتك المطلوبة مثل رقم الهوية والبريد الإلكتروني.

خامساً ستصلك رسالة تفعيل على بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول إلى الموقع.

شروط الضمان

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة معايير جديدة لقبول طلبات المتقدمين للإستفادة من دعم الضمان الإجتماعي، ونوضح لكم كافة الشروط كالتالي:

أولاً أن تتوفر في المتقدم شروط الجنسية السعودية والإقامة في المملكة السعودية.

ثانياًَ ألا يقل دهلخ الشهري عن 1100 ريال كحد أدنى.

ثالثاً ألا يكون مقيماص بمراكز الإيواء.

رابعاً ألا يكون لديه أي أملاك أو أصول.

ونتمنى لكم في نهاية مقالنا اليوم أن نكون وفقنا في كتابة مقال مميز، وفي حالة وجود اي استفسار اتركه بالتعليقات وسوف نرد عليكم في الحال