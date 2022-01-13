تسجيل دخول الضمان الاجتماعي الجديد المطور، حيث يستعلم العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد أهم برامج التنمية بالمملكة، والذي من خلاله تسعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الي القضاء على مشاكل الفقر لبعض المواطنين بالمملكة، والعمل علي توفير مستوى متميز من المعيشة للمواطنين السعوديين، وتهتم الوزارة بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي التي تخص عملاء الضمان وفق النظام الجديد من أجل استمرارية صرف الدعم، وسوف نوضح لجميع متابعينا طريقة تسجيل دخول الضمان الاجتماعي الجديد المطور وتحديث البيانات التي تخص جميع العملاء بالمملكة.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي الجديد المطور

يمكن أن يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي وفق الشرح الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية من خلال موقعها الإلكتروني، والذي تم علي النحو التالي:

يجب الدخول علي موقع الضمان التالي: الضمان الاجتماعي المطور.

يجب علي المستفيد أن يقوم بالضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.

ثم الولوج الي بوابة الخدمات الإلكترونية التي تخص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط علي تسجيل الدخول أو النقر علي إنشاء حساب جديد.

الضغط علي “الخدمات الإلكترونية” ثم القيام باختيار معاش الضمان.

يجب أن يتم الاطلاع على جميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في المنصة.

يجب أن يتم اختيار المكتب الخاص بالضمان والذي يعد مناسب لكل شخص مع تحديد الفئة.

إدراج البيانات التي تخص الأسرة بشكل كامل مع رفع الملفات المطلوبة للتسجيل.

ثم الضغط علي الموافقة على الشروط والضغط علي رمز تقديم الطلب.

ثم يجب علي كل مستفيد أن يقوم بالاحتفاظ بالرقم الخاص بالضمان من أجل أن يتم استخدامه في الاستعلام عن البيانات التي تخص كل مستفيد.

تحديث بيانات عملاء الضمان الاجتماعي

يمكن لجميع العملاء التابعين لوزارة الموارد البشرية القيام بتحديث البيانات المدخلة في موقع الوزارة، من خلال الخطوات الأتية: