نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن شروط الضمان الإجتماعي الجديد المطور في الأراضي السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية نظام جديد للضمان الإجتماعي بمعايير وشروط جديدة سنوضحها لكم بالتفصيل خلال المقالة، ومما لا شك فيه أن الضمان الإجتماعي يُمثل مساعدة مالية هامة لعدد كبير من الأسر السعودية متوسطة الحال في السنوات الأخيرة بسبب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة السعودي والتي تسببت في ارتفاع الأسعار، ولهذا أطلقت وزارة الموارد البشرية السعودية الكثير من البرامج التي تهدف إلى مساعدة المواطن السعودي وتحسين مستوى معيشته، ولأننا في موقعنا نهتم بكافة الأخبار السعودية خاصة التي تخص برامج وزارة الموارد البشرية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز شروط الضمان الإجتماعي الجديد لكل المتقدمين كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد، فتابعونا.

شروط الضمان الإجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعض الشروط اللازم توافرها في كل من يريد التقدم للإستفادة من دعم الضمان الإجتماعي المطور، فقد اشترطت على المتقدمين توفر الشروط التالية:

أولاً يجب أن تتوفر وجود الجنسية السعودية في المتقدم وأن يكون مقيم بالمملكة.

ثانياً حددت الوزارة الحد الأدنى لراتب المتقدم بحيث ألا يقل عن 1100 ريال سعودي.

ثالثاً لا يجوز امتلاك المتقدم لأي أملاك.

رابعاً عدم إقامته في أحد مراكز الإيواء.

موعد صرف الضمان المطور

يسألنا الآلاف من المواطنين السعوديين عن موعد صرف ونزول الضمان الإجتماعي، ويُمكن لكافة المستفيدين من الضمان الإجتماعي الجديد الإستفادة من المبالغ المادية للدعم في الشهر التالي من صدور الطلب، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قامت بجهود كبيرة في السنوات الأخيرة بإطلاقها عدد من البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون كتبنا لكم كافة التافصيل والمعلومات عن الضمان وموعد نزوله وأبرز شروط التقدم له، ولأي سؤال بخصوص هذا الموضوع يُمكنكم ترك سؤالكم بالأسفل بالتعليقات وسوف نجيب عليكم خلال ساعات قليلة قادمة