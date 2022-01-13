الفئات المعفاة من رسوم الإقامة وشروط تجديدها وكيفية دفع الرسوم وغرامة التأخير

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عمر شويل - جدة الفئات المعفاة من رسوم الإقامة 1443 وشروط تجديدها وكيفية دفع الرسوم المطلوبة. حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول التي تضم عدد كبير من الأجانب والوافدين. كما إنها تختلف الأسباب التي تجعلي الأجانب يسافروا إليها فهناك من يذهب لأداء فريضة الحج والعمرة وكذلك هناك من يذهب إلى العمل. ونظراً لهذا فيعتبر أكثر ما يشغل بال هؤلاء الأجانب والوافدين هو أمر تجديد الإقامة حيث عدم تجديدها في الموعد المحدد يدخل الوافد في الكثير من المشاكل. كما يعتبر أمر الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية أمر هام ويشغل بال الكثير من المقيمين بها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض من هم الفئات التي تم إعفائها من دفع رسوم التجديد للإقامة. كما سنعرض أيضاً الشروط المطلوبة لتجديد الإقامة وطريقة دفع الرسوم المطلوبة. كما يمكنك التعرف أيضاً على رسوم الإقامة الدائمة في السعودية 1443 حسب النظام الجديد ومزايا الإقامة المميزة.

الفئات المعفاة من رسوم الإقامة 1443

تعتبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي المسئولة عن المتابعة والإشراف على العمال وشؤون العمل وكذلك فهي المسئولة عن تنظيم جميع المصالح في المملكة. كما تعتبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أيضاً هي المسئولة عن عملية تجديد الإقامة للوافد والمقيم داخل المملكة العربية السعودية. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار قرار بإعفاء بعض الفئات المقيمة بها من سداد الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة. ويعتبر أهم هذه الفئات هم المولودين على الأراضي السعودية وكذلك أبناء السعوديين. حيث تعتبر الحكومة هذه الفئة هم حاملي للجنسية السعودية أيضاً. كما تم إعفاء الطلاب الذين لديهم تأشيرة للدراسة داخل المملكة العربية السعودية من دفع الرسوم. وكذلك تم إعفاء أيضاً من لديهم الرغبة في الخروج النهائي من المملكة. كما تتضمن أيضاً الزوج للمواطن وكذلك أبنائها وزوج المواطن السعودي أيضاً.

شروط تجديد الإقامة 1443

حيث هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم الموافقة على تجديد الإقامة. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يعتبر أمر أوراق التأمين الصحي والتأكد منها أهم هذه الشروط يجب عدم وجود أي حكم جنائي على من يرغب في التجديد كما يجب سداد جميع المخالفات المرورية وكذلك يجب الكشف الطبي للتأكد من عدم وجود أمراض معدية وخطيرة. كما يمكنك التعرف أيضاً على ماهي رسوم تجديد الإقامة في السعودية وطريقة سداد الرسوم وغرامة التأخير

طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة

يتمكن المقيمين من سداد الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة من خلال موقع بنك الراجحي. ويتم ذلك كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على موقع الراجحي

ثم الدخول على قائمة المدفوعات ومنها خدمة السداد

ثم الدخول على المدفوعات الحكومية ومنها خدمة المقيمين

كما يجب الضغط على خيار الدفع ثم تحديد الطلب

كتابة رقم الإقامة ومدة التجديد ثم النقر على استمرار.

الفئات المعفاة من رسوم الإقامة وغرامة التأخير في سداد الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة

حيث إنه يجب على المقيم أن يقوم بسداد رسوم تجديد الإقامة في الموعد المحدد له أي قبل مرور 90 يوم من تاريخ تجديد الإقامة. وذلك لأنه عند التأخر في السداد يتم فرض غرامة مالية يتم تحديد قيمتها كما يلي: