نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور للمستفيدين الجدد بحسب ما أعلنته الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من أهم ما يشغل الأسر السعودية التي استطاعت التسجيل في نظام الضمان الاجتماعى المطور بنجاح، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية أن تاريخ صرف معاش الضمان للمستحقين الجدد سيكون خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد تقييم ودراسة الحالة خلال ديسمبر الماضي، وقد فعلت الوزارة الضمان الاجتماعي المطور أملًا في تقديم المساعدة والدعم المادي للأسر التي لا تقوى على تحمل أعباء الحياة، كما تسعى إلى تحويلهم إلى أسر وأفراد منتجين من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل التي تساعد القادرين منهم على العمل والإنتاج، لذلك نقدم لكم متابعي موقع ثقفني موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي.

موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية منذ فترة بسيطة فيما يتعلق بموعد صرف الضمان الاجتماعى المطور، أن نتائج الضمان الاجتماعي المطور سيتم الإعلان عنها بشكل تدريجي للمستفيدين الجدد، وبالفعل بدأت في إرسال رسائل نصية تفيد بنجاح عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وتم قبول الطلب، وأن سوف يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي خلال الأسبوع القادم، وأكدت على أنه في حالة الرغبة في الاستفسار سيجد كافة المعلومات في حسابه على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بعد التسجيل

نتابع معكم متابعي موقع ثقفني أبرز تصريحات وزارة الموارد البشرية حول موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد التسجيل، ومتى ينزل في حسابات المستفيدين، حيث أعلنت الوزارة من قبل أنه عملية تقييم ودراسة طلبات المتقدمين لصرف الضمان الاجتماعي خلال شهر ديسمبر الماضي، وأن المستحقين الضمان الاجتماعي المطور سيتمكنون من صرف أول دفعة خلال شهر يناير 2022، وبالفعل تعلن اليوم عن بدء إرسال بموعد صرف أول دفعة من الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين، وتدعوهم إلى التوجه إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمزيد من المعلومات.

الضمان الاجتماعي المطور

يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور أحد البرامج الاجتماعية التي أعلنت عنها الموارد البشرية؛ لدعم الأسر السعودية ماديًا، وتحسين المستوى المعيشي لهم، فضلًا عن مساعدتهم على توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية، وذلك للفئات التي تنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي المطور، نذكر منها:

الجنسية السعودية، ولكن مع استثناء بعض الفئات المحددة من قبل الموارد البشرية.

الإقامة الدائمة داخل المملكة، مع وجود إقامة سارية للفئات المستثناة.

الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل للفئات القادرة من الأسر المستفيدة.

الدخل الشهري لا يزيد عن الحد الأدنى المحتسب، الذي يكون 1100 ريال لرب الأسرة، و 550 ريال للفرد.

الالتزام بمتطلبات الوزارة في الخدمات المختلفة بما فيها التعليم والصحة وغيرها.

عدم الإقامة في مراكز الإيواء الحكومية.

في النهاية نكون قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور 1443.