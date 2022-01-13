خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية وشروط التسجيل في المؤسسة

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية التي تعد من اهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تقدم المساعدات والدعم للأسر المحتاجة والفقراء والتي تتمثل في توفير المسكن الملائم وسائل النقل وغيرها من المساعدات والاعفاء، و يمتلك الوليد بن طلال عدد كبير من المشاريع الخيرية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وقد ساعدت المؤسسة الكثير خاصة في ظل الظروف الكثيرة التي تمر بها المملكة من ارتفاع الأسعار نتيجة لازمة كورونا والقيمة المضافة وغيرها من الأشياء التي تؤثر على دخل الأسرة مقابل مصاريف المعيشة، ويتم التسجيل وفقا للشروط تضعا المؤسسة الخيرية وقد قام الوليد بن طلاب بصرف 3.5 مليار جنية لدعم المشاريع الخيرية في المملكة لذلك تصبح المؤسسة ملجأ للكثير من المحتاجين، تم الاعلان عن المستفيدين من مؤسسة اوليد الخيرية للانسانية في حساب صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال في الحساب الرسمي والموثق لمؤسسة الوليد بن طلال للانسانية، متح للمستفيدين من السيارة حق تملكها إذا مر 5 سنوات على تاريخ الاستفادة منها، كما تمنح للحاصلين على السكن أحقية البقاء في السكن، وتمنحهم حق التوريث إذا توافرت فيهم شروط التملك.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية

الدخول إلى موقع مؤسسة الوليد الخيرية. الضغط على تسجيل جديد. إدخال البيانات المطلوبة ومنها الاسم رباعياً والبريد الإلكتروني رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال. كلمة المرور والبريد الإلكتروني . الضغط على تسجيل وتفعيل حساب تويتر. وصول تفعيل الحساب من خلال البريد الإلكتروني. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر. والضغط على تسجيل الدخول. الضغط على تعبئة طلب جديد. اختيار مسكن أو سيارة والدخول على نموذج طلب مسكن. كتابة البيانات الشخصية والحالة الاجتماعية. تحميل الملفات المطلوبة واستكمال البيانات وتلقي رسالة تقديم الطلب بنجاح.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية

لا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن 3 ألاف ريال سعودي. ألا يوجد عقار سكني يمتلكه المتقدم. يتم التقديم مرة واحدة لبرنامج السكن. لا تطبق على المتقدم شروط وزارة الإسكان أو الشروط المتعلقة بالتمويل البنكي.

شروط الحصول على مساعدات المسكن

الا يوجد عقار سكني يمتلكه المتقدم. عدم تواجد دخل للمتقدم يتجاوز 3000 ريال سعودي. لا يجوز للمتقدم بعد الحصول على مسكن بيعه أو تأجيره. تطابق شروط وزارة الإسكان السعودية. عدم الاستفادة من هذه المساعدة في أي وقتٍ سابق.

شروط الحصول على مساعدات وسيلة النقل