كيفية تجديد رخصة القيادة والشروط الواجب توافرها

كيفية تجديد رخصة القيادة من الموضوعات الهامة التي يجب أن يتعرف عليها كافة المواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة وذلك لمعرفة الطريقة الصحيحة للتجديد قبل الميعاد المحدد لانتهائها، بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع على شروط تجديد رخصة القيادة 2022 وكذلك رسوم تجديد رخصة القيادة وذلك لضمان عدم التعرض لمخالفة إنتهاء رخصة القيادة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تجديد رخصة القيادة.

كيفية تجديد رخصة القيادة

للتعرف على كيفية تجديد رخصة القيادة يجب على المواطن أو المقيم المرور بالإجراءات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى منصة أبشر.

إدخال معلومات الدخول والمتمثلة في اسم أو رقم هوية المتقدم وكذلك كلمة المرور.

تعمل المنصة على إرسال كود على الجوال المسجل بها ويتم إدخاله في المكان المعد له.

اختيار المرور عبر خدماتي، ومنها يتم الدخول إلى خدمة تجديد رخصة القيادة.

تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المنصة.

إرفاق الأوراق المطلوبة.

سداد قيمة التجديد إما من خلال إحدى الصرافات التابعة للبنوك المختلفة أو السداد إلكترونيًا، ومن ثم النقر على تقديم الطلب.

شروط تجديد رخصة القيادة 2022

تم وضع عدد من الشروط الأساسية التي تم وضعها من قبل إدارة المرور بالمملكة والتي يجب أن تتوفر لدى الراغب في تجديد رخصته الخاصة وهي:

توافر بطاقة هوية أو إقامة سارية المفعول، وفي حالة كونها غير سارية يجب تجديدها قبل بدء إجراءات تجديد الرخصة.

سداد كافة الرسوم المعلن عنها لتجديد الرخصة ويتم تحديدها على أساس عدد السنوات.

إحضار شهادة تفيد بالكشف الطبي للمتقدم على أن تكون مصدرة من أي من المراكز المعتمدة.

الاستعلام وسداد المخالفات المدونة على المتقدم في حالة وجودها.

رسوم تجديد رخصة القيادة

قامت إدارة المرور بالمملكة بتحديد القيمة الرسمية لتجديد الرخصة والتي تتغير بتغير عدد سنوات التجديد على أن تكون كالتالي: