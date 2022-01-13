خطوات نقل خدمة موظف من صاحب عمل آخر منصة قوي

خطوات نقل خدمة موظف من صاحب عمل آخر التي قد حددتها منصة قوى وهي خدمة إلكترونية وتتطلب موافقة الفرد على الطلب في قوى أفراد، ويكون ذلك وفقا لخطوات إلكترونيا، كما يمكن التقديم على خدمة الانتقال الوظيفي بين فروع المؤسسة وبعضها بحيث يمكن التقديم على الانتقال الوظيفي بين رب عمل وآخر أو بين مؤسسة وأخرى، ومنصة قوى قد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة للأصحاب والأعمال والأفراد والشركات، التي تهدف إلى خلق سوق عمل تنافسي يرتكز على الشفافية، ودعم اقتصاد المملكة، وتقدم المنصة العديد من الخدمات كخطوات نقل الكفالة والتسجيل برقم الهوية واصدر وتجديد رخص العمل وغيرها الكثير، إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة يجب ذكرها في عقد العمل وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوما، ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألّا تزيد على مائة وثمانين يوماً ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

خطوات نقل خدمة موظف من صاحب عمل آخر

تسجيل الدخول لحساب المنشأة. يتم اختيار خدمة نقل خدمات موظف من الخدمات الإلكترونية اختيار خدمة نقل موظف من صاحب عمل آخر. بعد ذلك إضافة بيانات العمالة المراد نقل خدمتهم إلى منشأتك. إضافة عقد عمل لكل عامل وتقديم الطلب.

وسيتم إرسال الطلب إلى الموظف ويجب على صاحب العمل الجديد تذكير الموظف بالدخول إلى بوابة قوى أفراد لاتخاذ اجراء القبول أو الرفض خلال 10 أيام من تاريخ الطلب، وفقا لمنصة قوى.

نقل الموظف بين منشآت الرقم الموحد

تسجيل الدخول لحساب المنشأة. يتم اختيار خدمة نقل خدمات موظف من الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار خدمة نقل موظف بين منشآت الرقم الموحد. اختيار المنشأة المراد نقل العامل إليها. يلي ذلك اختيار العامل المراد نقله. بعد ذلك إضافة عقد عمل لكل عامل وتقديم الطلب.

رسوم التنقل الوظيفي

تختلف قيمة الرسوم المفروضة على الخدمة باختلاف عدد مرات التنقل الوظيفي، ويجب أن يقوم المستفيد بسدادها بصورة إلكترونية:

الرسوم المفروضة لخدمة التنقل الوظيفي للمرة الأولى 2000 ريال.

القيمة المفروضة على خدمة التنقل الوظيفي للمرة الثانية تعادل 4000 ريال.

الرسوم المفروضة على خدمة التنقل الوظيفي للمرة الثالثة 6000 ريال.

والجدير بالذكر أنه يمكن لصاحب العمل تعديل العقد الموثق وإرساله إلى الموظف للموافقة أو الرفض، فإذا وافق الموظف أعتمد العقد الجديد، وإذا رفض الموظف التعديل على العقد يبقى العقد القديم على ما هو عليه.