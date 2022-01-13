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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة وخطوات الاستعلام عنها 1443؛ قامت المملكة السعودية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية لإنشاء برنامج المساعدات المقطوعة لتقديم المزيد من المساعدات للأسر الفقيرة والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تسعى المملكة للقضاء على الفقر وتحسين المستوى المعيشي لكل أفراد المجتمع، ولكن يتم تقديم المساعدة لمن تنطبق عليهم شروط المساعدات المقطوعة، ومن خلال التالي نقدم لكم خطوات التقديم في برنامج المساعدات المقطوعة وكذلك أسماء المستفيدين وطريقة الاستعلام.

طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة 1443

تم إيقاف التسجيل جديد حالياً ولكن عند فتحه مرة أخرى سوف يتم الإعلان عن ذلك من قبل وزارة الموارد البشرية، وحينها يتم التقديم على المساعدات المقطوعة من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على إنشاء حساب جديد. تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجوال وتاريخ الميلاد رقم الهوية وغيرها. تعيين كلمة مرور وتأكيدها مرة أخرى. تدوين رمز التحقق المرئي في موضعه. استكمال البيانات المطلوبة مثل بيانات العنوان والحساب البنكي والبريد الإلكتروني وغيرها. التأكد من صحة البيانات والتعهد بذلك. إرفاق المستندات المطلوبة. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها. بعد الانتهاء من جميع الخطوات يتم النقر على تسجيل.

أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة

تم تحديد الفئات المستفيدة من دعم المساعدات المقطوعة من قبل وزارة الموارد البشرية وتتمثل في التالي :

الأشخاص المعاقين الذين يحملون الجنسية السعودية وغير قادرين على العمل.

أسر المساجين والمفقودين الذين لا يستطيعون العيش في غياب عائلهم.

المرأة التي تعول أبنائها في غياب زوجها.

المطلقة والأرملة.

الأيتام.

خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من قبل المستفيدين عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ثم النقر على تسجيل دخول. الضغط على المساعدة المقطوعة ثم النقر على استعلام. تدوين رقم الطلب أو رقم الهوية ثم كتابة رمز التحقق. النقر على استعلام.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة 1443, وطريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة وكذلك أسماء المستفيدين.