طريقة حجز موعد المرور بالجوال 1443 رابط أبشر وخطوات تغيير حجز موعد

طريقة حجز موعد المرور عن طريق الجوال 1443، واحدة من أبرز وأشهر الخدمات الإلكترونية، التي قدمتها وزارة النقل والمواصلات في المملكة العربية السعودية، للمستفيدين منها من مواطنيها ومستخدمي خدماتها، وذلك في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل الخدمات عليهم وجعلها أكثر سهولة، ومن أجل هذا الهدف، قدمت وزارة النقل والمواصلات خدمة حجز موعد مرور، وذلك من أجل حجز موعد المرور عن طريق الجوال، مع تقديم كاقة الإرشادات اللازمة، التي تسهل على المستخدمين طريقة حجز موعد المرور من الجوال، من خلال إطلاق تطبيق حجز موعد المرور، مع إتاحة الفرصة للحجز بأكثر من وسيلة ولأكثر من غرض منها؛ حجز موعد المرور أفراد، أو حجز موعد المرور حادث، أو حجز موعد المرور ورقة إصلاح، وكذلك يمكنك حجز موعد المرور بدون أبشر.

طريقة حجز موعد المرور رابط أبشر

قم أولا بزيارة رابط منصة أبشر الرسمية. وسجل دخولك بعدها إلى المنصة عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، من خلال دخول أبشر برقم الهوية. واذهب إلى صفحة الخدمات الإلكترونية. واختر من الصفحة خدمة “المواعيد”. ويمكنك هنا اختيار خدميتن فقط وليس أكثر من ذلك. وعقب تلك الخطوة، قم بتحديد المنطقة التي ترغب في حجز موعد بها داخل المملكة. وحدد بعدها الفرع الذي ترغب في الذهاب إليه، وسوف يظهر لك الفروع المتاح بها الخدمة. ويمكنك ملاحظة وقراءة المواعيد المتاحة لك بلون أخضر، اختر منها الموعد المناسب لك. وبعدها سوزف يتم حفظ البيانات الخاصة بك على هيئة تذكرة موعد. ويمكنك بعد ذلك تأكيد الموعد الذي قمت بحجزه. ويمكنك القيام بتنفيذ خطوات حجز موعد عبر تطبيق أبشر جوال بنفس الخطوات السابقة.

ومن أشهر الخدمات الإلكترونية التي يمكنك إنجازها عبر منصة أبشر؛ خدمة استخراج شهادة الميلاد من أبشر، وخدمة استعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، وكذلك خدمة زواج السعودي من أجنبية، وأيضًا خدمة إصدار سجل الأسرة للزوج، وغيرها الكثيرمن الخدمات.

طريقة تغيير حجز موعد المرور

قم أولا بزيارة رابط منصة أبشر الرسمية. وسجل دخولك إلى منصة أبشر برقم الهوية الوطنية. واختر من الخدمات الإلكترونية خدمة “مواعيد”. وسوف تجد إلى جوار المواعيد التي قمت بحجزها من قبل إمكانية “فتح”، أو “تعديل” أو “إلغاء”. بعدها حدد الموعد الذي قمت بحجزه مسبقًا وترغب في تغييره، أو إلغاؤه من خيار إلغاء. اختر ما يناسبك سواء بالإلغاء أو التعديل ثم اختر تأكيد لحفظ الخطوات السابقة.

حجز موعد المرور ورقة إصلاح

إذا كنت ترغب في زيارة المرور، من أجل استخراج ورقة إصلاح، فلابد من حجز موعد من المرور مسبقًا قبل الذهاب إلى الفرع، واتبع الخطوات السابقة من أجل الحجز، سواء من الموقع الرسمي لمنصة أبشر، أو يمكنك حجز موعد المرور بدون أبشر.

حجز موعد المرور بدون ابشر