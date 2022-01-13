تمويل سيارة من شركة النايفات حتى 200 ألف ريال. هو أحد المنتجات التمويلية المقدمة للعملاء بعروض ومميزات كثيرة كهامش ربح تنافسي وأقساط شهرية مرنة . حيث يتيح المنتج التمويلي إمكانية شراء السيارة وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالملكية من المعارض ويتم العميل تسديد الأقساط الشهرية طبقًا لنظام التعاقد مع البنك وفقًا لشروط وضوابط محددة . ومن الجدير بالذكر أن الشركة تسعى بشكل دائم إلى إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لحاجات العملاء المختلفة. وسوف نتحدث عن ذلك بالسطور المقبلة:

تمويل السيارة من شركة النايفات

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل يصل حتى 200 ألف ريال

سرعة إنهاء الإجراءات والحرية في اختيار السيارة التي توافق ذوق وحاجة العميل

خطط سداد مرنة وميسرة وأقساط شهرية تصل حتى 60 شهر.

هامش ربح تنافسي والتمويل متاح لجميع الموظفين بالمملكة بالقطاعين الخاص والعام

الشركة معتمدة من البنك المركزي السعودي وخاضعة للرقابة.

شروط الحصول على التمويل الأفراد من شركة النايفات

لابد أن يكون المتقدم موظفًا بأحد القطاعين العام والخاص وأن تكون الشركة معتمدة من قبل الشركة

ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريالًا للعاملين بالقطاع الحكومي وعن 7000 للعاملين بالقطاع الخاص

أن يمتلك العميل سجل ائتماني جيد وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا ويتم احتساب ذلك من أخر تاريخ القسط المستحق للعميل.

التقديم على تمويل النايفات

يمكن التقدم بطلب تمويل لشركة النايفات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، ثم اختيار تمويل الأفراد، والبدء في إدخال كافة البيانات المتعلقة بالشخص الطالب للتمويل ثم النقر على الإرسال ويتم التواصل معك بعد ذلك من قبل أحد ممثلي خدمة العملاء لتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة وكيفية استكمال إجراءات إنهاء التمويل بشكل سريع.

أرقام التواصل مع شركة النايفات

يمكن التواصل مع الشركة عبر الأرقام الآتية: