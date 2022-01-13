نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة من شركة النايفات حتى 200 ألف ريال في المقال التالي
تمويل سيارة من شركة النايفات حتى 200 ألف ريال. هو أحد المنتجات التمويلية المقدمة للعملاء بعروض ومميزات كثيرة كهامش ربح تنافسي وأقساط شهرية مرنة . حيث يتيح المنتج التمويلي إمكانية شراء السيارة وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالملكية من المعارض ويتم العميل تسديد الأقساط الشهرية طبقًا لنظام التعاقد مع البنك وفقًا لشروط وضوابط محددة . ومن الجدير بالذكر أن الشركة تسعى بشكل دائم إلى إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لحاجات العملاء المختلفة. وسوف نتحدث عن ذلك بالسطور المقبلة:
تمويل السيارة من شركة النايفات
- التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- التمويل يصل حتى 200 ألف ريال
- سرعة إنهاء الإجراءات والحرية في اختيار السيارة التي توافق ذوق وحاجة العميل
- خطط سداد مرنة وميسرة وأقساط شهرية تصل حتى 60 شهر.
- هامش ربح تنافسي والتمويل متاح لجميع الموظفين بالمملكة بالقطاعين الخاص والعام
- الشركة معتمدة من البنك المركزي السعودي وخاضعة للرقابة.
شروط الحصول على التمويل الأفراد من شركة النايفات
- لابد أن يكون المتقدم موظفًا بأحد القطاعين العام والخاص وأن تكون الشركة معتمدة من قبل الشركة
- ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريالًا للعاملين بالقطاع الحكومي وعن 7000 للعاملين بالقطاع الخاص
- أن يمتلك العميل سجل ائتماني جيد وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا ويتم احتساب ذلك من أخر تاريخ القسط المستحق للعميل.
التقديم على تمويل النايفات
يمكن التقدم بطلب تمويل لشركة النايفات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، ثم اختيار تمويل الأفراد، والبدء في إدخال كافة البيانات المتعلقة بالشخص الطالب للتمويل ثم النقر على الإرسال ويتم التواصل معك بعد ذلك من قبل أحد ممثلي خدمة العملاء لتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة وكيفية استكمال إجراءات إنهاء التمويل بشكل سريع.
أرقام التواصل مع شركة النايفات
يمكن التواصل مع الشركة عبر الأرقام الآتية:
- من خارج المملكة: 920035666
- من داخل المملكة: 00966115107220
- للشكاوى والاقتراحات: يمكن الاتصال على الرقم 920035666
- الرقم المجاني هو 8001000088
- يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني على [email protected]
- للاستفسار عن تمويل المنشآت سواء المتوسطة أو الصغيرة من خلال الاتصال على رقم 8001111020
- علمًا بأن مواعيد خدمة العملاء من 08:00 AM الي 08:00 PM
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