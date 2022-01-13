خطوات تجديد الاستمارة الشروط وطريقة الاستعلام

خطوات تجديد الاستمارة من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين والأفراد من داخل المملكة وذلك للبدء في تجديد الاستمارة قبل الانتهاء ومعرفة رسوم تجديد الاستمارة 1443 والتي تم وضعها من قبل إدارة المرور بالمملكة، كما ينبغي أن يتم التعرف على شروط تجديد الاستمارة لضمان الانتهاء من تجديدها بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات تجديد الاستمارة.

خطوات تجديد الاستمارة

رغبة في الحكومة السعودية وإدارة المرور في التخفيف عن الأفراد فقد وضعت خطوات تجديد الاستمارة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الإدارة وتتلخص تلك الخطوات في:

الولوج إلى منصة أبشر.

كتابة معلومات الدخول الخاصة بالمستخدم، ومن ثم إدخال رمز التحقق المرسل من خلال المنصة إلى الجوال.

اختيار المرور من خلال قائمة خدماتي.

الدخول إلى تجديد رخصة السير.

تقوم المنصة بعرض كافة السيارات المسجلة باسم المستخدم ويتم تحديد السيارة المقرر تجديدها.

اختيار تجديد استمارة المركبة.

يتم عرض بعض الشروط التي يجب الإشارة بالموافقة عليها.

اختيار تبويب تجديد الاستمارة ومن ثم تأكيد التجديد

يتم تحديد قيمة الرسوم المقررة وبمجرد سداد تلك الرسوم يمكن الحصول على الاستمارة المجددة من خلال أي من مراكز المرور أو إرسالها بريديًا إلى المستخدم.

شروط تجديد الاستمارة 1443

قامت إدارة المرور بوضع بعض القواعد الأساسية التي يجب أن تتوفر لإتمام تجديد الاستمارة بنجاح وهي:

ضرورة مرور السيارة المراد تجديد الاستمارة لها بالفحص الدوري.

سداد الرسوم المقررة للتجديد.

يجب أن يتم دفع كافة المخالفات المدونة على السيارة (في حالة وجودها).

ضرورة أن يتم التأمين على المركبة.

الاستعلام عن صلاحية استمارة سيارة

يتاح لكافة الأفراد التعرف على الموعد الخاص بانتهاء الاستمارة إلكترونيًا من خلال بعض الخطوات الميسرة وذلك لمعرفة الموعد المناسب الذي يجب على مالك السيارة البدء في إجراءات التجديد وللاستعلام يتم المرور بالآتي: