مبروك القبول.. الضمان الاجتماعي يعلن أسماء المقبولين في الدفعة الجديدة “إعرف التفاصيل”

الضمان الاجتماعي المطور ، أصبح أحد المواضيع التي تهم المواطنين في السعودية اليوم وذلك بعد الإعلان عن أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور وهو ما جعل المتقدمين يبحثون عن كيفية معرفة القبول والشروط الواجب توافرها في حالة الرغبة في التقديم كمتقدم جديد، ويعد الضمان أحد أكبر المشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية؛ حيث يتم مراعاة الفئات ذات الدخل المنخفض بالإضافة إلى كبار السن، وقد فتحت الوزارة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021 التسجيل، وإنتظر المتقدمين النتيجة التي توضح إستحقاقهم للدفعات.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

وتقوم الوزارة بصرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد بعد الإعلان عن إستحقاقهم وقد وصلت اليوم عدد من الرسائل إلى المواطنين والتي تفيد بإمكانية صرف الدفعة القادمة دون مشاكل مع قبولهم ضمن الضمان الاجتماعي المطور، وبدء المغردين عبر مواقع التواصل يتبادل الأراء والرسائل فيما بينهم، الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على إختيار الفئات التي تستحق بالفعل الدفعات ضمن شروط معينة وفي حالة مخالفتها يتم إيقاف الضمان من المستفيد أو عدم قبوله عند التقديم لأول مرة.

أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي

كما ذكرنا فإن الضمان قد أرسل رسائل نصية إلى المستفيدين وكان مضمون الرسالة كالٱتي “عزيزي المستفيد نفيدك أن طلبك قد تم قبوله في معاش الضمان الاجتماعي وسوف يتم بدء الصرف”، كما يرفق معها رابط وزارة الموارد البشرية والذي يطلب منهم الدخول إلى هذا الرابط لفحص حساباتهم، وسوف نتطرق إلى بعض الشروط التي يجب أن تتواجد في المستفيد أو المسجل الجديد حتى يضمن الصرف دون حدوث معوقات.

شروط الضمان الاجتماعي المطور