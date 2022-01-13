كيفية تسجيل الدخول الضمان الاجتماعي المطور 1443 برقم الهوية شروط ومعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد وكيفية تسجيل الدخول الضمان الاجتماعي المطور، من أهم الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، هو التعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، حيث أنه من المقرر أن تقوم المنصة بمهام الدعم والحماية الاجتماعية المتخصصة باستقبال كافة الطلبات التي تتعلق بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد1443، من أجل الاستفادة من معاشات شهرية مقدمة من قبل التنمية الاجتماعية السعودية؟

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تلقي جميع طلبات التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي الحديث لعام 1443، بداية من يوم السبت الموافق 15 ربيع الثاني.

على حسب البيان الرسمي الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين وأيضاً من قبل ولي العهد، وقامت الوزارة بتطبيق نظام جديد حديث للضمان الاجتماعي التي يستهدف توفير الدعم المالي والحماية الاجتماعية وكافة الخدمات سواء توظيف أو تدريب أو تأهيل، من مراعاة وصول الاستفادة لجميع المستحقين.

وهذا يقوم بدوره في تحسين القوى العاملة وأيضاً المهارات لجميع المستحقين وهذا ما تسعى له السعودية بالرؤية المستقبلية لعام 2030 ميلادياً.

رابط التسجيل بالضمان الاجتماعي 1443

يتم الدخول على الموقع الخاص بمنصة الدعم والحماية؟

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

إضافة جميع البيانات المرغوب بها منها رقم الهوية وإضافة تاريخ الميلاد ورقم الجوال.

يتم إنشاء كلمة مرور ويتم تدوينها من جديد.

يتم إضافة رمز التحقق المرئي ومن ثم الضغط على الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

النقر على التسجيل.

سوف يتم إرسال رسالة على الهاتف الجوال تضم رمز التفعيل.

يتم وضعه بالخانة المخصصة له.

يتم النقر على خانة توثيق بالنهاية.

ما هي شروط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور