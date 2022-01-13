تمويل سريع قرض الأسرة بنك التسليف السعودي وشروط قرض الزواج العائلي 2022

تمويل قرض الأسرة من بنك التسليف السعودي حيث يعتبر بنك التسليف من أعرق البنوك مكانة في المملكة العربية السعودية، وأيضاً يقدم مجموعة متنوعة من القروض والعروض وبرامج التمويل للعائلات ذات الدخل المنخفض أو المتوسط ،ويمكن الحصول على قرض يحتوي على دعم مجموعة من الشروط الأساسية، أحدها توفر قرض عائلي وقرض الأسرة وقرض الزواج ومعرفة إجراءات التقدم بطلب للحصول على قرض عائلي.

قرض الأسرة بنك التسليف السعودي

أصبح تمويل قرض الأسرة في المملكة العربية السعودية سريع ويصل القرض إلى 60 الف ريال وذلك خلال مدة تمويل تصل إلى 5سنوات وأصبحت طريقة السداد بشكل شهري بدون رسوم إدارية الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين والشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة هي:

ألا يكون مقدم الطلب مدينًا بقرض آخر للبنك.

تقديم الضمانات اللازمة لاستلام القرض.

ادفع القسط الأول من القرض العائلي بعد 30 يومًا من الصرف.

تسليم الوثائق اللازمة للحصول على قرض عائلي.

يجب ألا يتجاوز عمر طالب القرض العائلي 70 عامًا.

الأرباح الشهرية محدودة ب 10,000 ريال سعودي، بينما الأرباح السنوية محدودة ب 120,000 ريال سعودي.

يعتبر الابن من أفراد الأسرة إذا كان دون الرابعة والعشرين من عمره، إلا إذا كان عاملاً أو متزوجًا، وكذا بالنسبة للفتاة.

إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة ولديها طفل واحد أو أكثر، فيحق لها التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة.

سداد مبالغ الاقتراض السابقة بشكل منتظم.

تقديم رهن عقاري بقيمة تساوي أو تزيد عن قيمة القرض.

إذا كان عمر المستفيد بين 60 و 65 سنة، الحد الأقصى لمبلغ التمويل 30 ألف ريال. إذا كان عمر المستفيد بين 65 و 70 سنة الحد الأقصى لمبلغ التمويل 18 ألف ريال بشرط إحضار ضمان من جهة حكومية دون سن 55.

إذا كان المستفيد أكبر من 55 عامًا، لديه خيار تقليل قيمة التمويل بالمدة المتبقية من الوقت المطلوب لتحقيق 60 عامًا.

شروط قرض الزواج بنك التسليف

بنك التسليف قرض الزواج ليصل حتى 60 ألف ريال يتمكن بهم الشاب من استكمال متطلبات الزواج وسوف نتعرف على شروط الحصول على قرض الزواج وهي الآتي: