شروط وخطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل إلكترونياً 2022 والرسوم والمستندات المطلوبة حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى السعودية عن بدء اجراءات نقل كفالة الوافد بدون إذن الكفيل وهناك شروط نقل الكفالة دون الحاجة لإذن الكفيل وتتم خطوات نقل الكفالة إلكترونياً وهناك رسوم نقل الكفالة التي يجب القيام بتسديدها للانتهاء من نقل الكفالة ومهلة نقل الكفالة تصل إلى أسبوعين بعد موافقة وزارة الداخلية بعد استكمال أوراق نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل 2022.

ما هي شروط نقل الكفالة بدون إذن الكفيل

أولا فى حالة مرور مدة ثلاثة اشهر دون حصول المقيم على الراتب الشهري.

وأيضاً فى حالة عدم قيام الكفيل بتجديد الإقامة للعامل.

وكذلك فى حالة عدم صدور رخصة عمل للمقيم الوافد والتي من الممكن أن تكون فى نطاق الأحمر والأصفر.

ثم فى حالة نشوب خلافات بين الكفيل والوافد وتقديم الكفيل بلاغ كيدي وتم إثبات ذلك يتم نقل كفالة العامل دون إذن الكفيل تلقائياً.

وأيضاً فى حالة إن كان الكفيل ضمن المنطقة الحمراء من قبل وزارة العمل والتنمية يتم نقل كفالة المقيم بدون إذن.

كذلك فى حالة ضرب وإهانة العامل يتم نقل الكفالة دون إذن الكفيل.

شروط وخطوات التقديم على طلب تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بالمملكة.

خطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل إلكترونياً

الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل الرسمي.

ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق المرئي والنقر على خيار دخول.

أيضاً يجب على العامل إدخال اسم المؤسسة أو المنشأة أو عنوان الكفيل المراد نقل الكفالة الجديدة إليه.

ثم الذهاب إلى خيار ” خدمة عامل وافد” فى قائمة الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك يستكمل البيانات الشخصية المطلوبة مثل: رقم الإقامة. واسم الكفيل التابع له قبل نقل الكفالة.

وأخيراً الانتظار لدقائق قليلة وستصلك رسالة على الجوال تؤكد قبول طلب نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل.

المستندات المطلوبة لنقل الكفالة دون إذن الكفيل