تفاصيل خفض نسبة الاشتراكات لنظام التأمين بالمملكة 1443 ضد وقف العمل

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عمر شويل - جدة خفض نسبة الاشتراكات لنظام التأمين أخطرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالموافقة على تغيير نسب الاشتراك في نظام التأمين ضد البطالة “ساند” بخفضها إلى (1.5٪) واحد ونصف بالمائة من الأجر خاضع للاشتراكات بدلاً من (2٪) اعتباراً من 1/1/2022 يتحمل المشترك وصاحب العمل بالتساوي.

خفض نسبة الاشتراكات لنظام التأمين

وأوضحت المؤسسة أن قرار تخفيض نسبة الاشتراك جاء نتيجة التقييم الدوري المستمر للصندوق لالتزاماته والمزايا التي يوفرها النظام، حيث يستمر التقييم الدوري للنظام ومراجعة معدلات الاشتراك وفق الآلية المعتمدة والتي يعكس مرونة الإجراءات في تطوير الأنظمة والتشريعات وتحسينها، مؤكداً أن قرار تخفيض معدلات الاشتراك جاء نتيجة التقييم الدوري المستمر للصندوق لالتزاماته والمزايا التي يوفرها النظام، حيث يقوم النظام بالتقييم الدوري ومراجعة الاشتراكات.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الاشتراكات الجديدة ستتحمل بنسبة 0.75 بالمائة على المشترك و 0.75 بالمائة على صاحب العمل بدلاً من 1 بالمائة على المشترك و 1 بالمائة على صاحب العمل، وأن عملية التحصيل ستظل هي كما في الماضي، بالإضافة إلى ذلك، رحبت المؤسسة بعملائها للتحقق من صفحة الأسئلة الشائعة لنظام ساند على بوابتها الإلكترونية أو الاتصال بقنوات خدمة العملاء الرقمية العديدة للمؤسسة لطرح أي أسئلة.

والجدير بالذكر أن نظام ساند يطبق على العملاء السعوديين للمؤسسة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، وقد حصل النظام مؤخرًا على نسبة رضا بلغت 93 بالمائة في مؤشر رضا المستفيدين بالبرنامج، وفقًا للمركز الوطني لقياس أداء الجمهور.

نتائج المؤسسات في قياس رضا المستفيدين (الأداء)

ساهمت المؤسسة في حماية مشتركي “ساند” الذين يزيد عددهم عن (2 مليون) مشترك، حيث قدمت لهم دعماً إجمالياً (12 مليار) ريال منذ بدء تطبيق النظام في عام 2014، من خلال توفير معاشات البطالة لأكثر من (288 ألف (مستفيد.

كما ساعد التأمين الاجتماعي أكثر من (84) ألف منشأة وأكثر من (477) ألف مشترك يعملون في المنشآت المتضررة من جائحة كورونا، والذي وجهته القيادة الكريمة بهدف الحفاظ على الوظائف السعودية في القطاع الخاص، بتكلفة أكثر. من (6) مليار ريال خلال تلك الفترة.